- Kevin Spacey etterforskes for seksuell trakassering

Anklages av flere menn for seksuelle tilnærmelser.

Det melder Sky News.

Det skal være Metropolitan Police som etterforsker saken.

Avisen oppgir ingen kilde, og etterforskningen er ikke bekreftet.

- Nei, det kan vi ikke. Vi går aldri ut med navn på personer på denne måten, sier en talskvinne for Scotland Yard til Nettavisen.

Etterforskningen skal ifølge den britiske avisen være et påstått overgrep på en mann i Lambeth i London i 2008.

Mindreårig



Skuespiller Anthony Rapp anklaget Spacey for seksuelle tilnærmelser i 1986, da Rapp bare var 14 år. Spacey har svart at han ikke husker hendelsen, men at han overfor Rapp sterkt beklager dersom den fant sted

Også Roberto Cavazos hevder at han klarte å komme seg ut av to situasjoner hvor Spacey prøvde seg på en måte som «grenset til trakassering». Mange andre har opplevd lignende ting – og noen var for redde til å si nei, hevder Cavazos.

Netflix har som følge av anklagene stanset produksjonen av sjette sesong av TV-serien «House of Cards», hvor Spacey spiller hovedrollen.

Ifølge hans representanter, skal Spacey ha søkt rådgivning og terapi i kjølvannet av anklagene.

Weinstein-anklager



Beskyldningene er kommet fram i kjølvannet av skuespiller Alyssa Milanos kampanje #metoo som hun startet etter at flere skuespillere anklaget Hollywood-produsenten Harvey Weinstein for trakassering og voldtekt. Politiet i Beverly Hills utenfor Los Angeles har startet etterforskning av Weinstein, og av lignende anklager mot regissøren James Toback.

Britisk politi etterforsker også Weinstein, som anklages for elleve overgrep mot sju britiske kvinner.

