- Konsentrasjonsleir for homofile i Tsjetsjenia: Minst 100 menn er arrestert, tre drept

Menneskerettighetsaktivister i flere land rapporterer om tortur og drap på homofile i delstatsrepublikken Tsjetsjenia. Opposisjonsavisen Novaya Gazeta i Russland har beskrevet hvordan menn i alderen 16 til 50 er pågrepet fordi de skal være homofile, og satt i det som minner om konsentrasjonsleirer.

- Har ikke homofile



President og fungerende statsminister i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, har via sin talsperson Alvi Karimov, avvist hele saken på en foruroligende måte.

- Vi kan ikke arrestere eller undertrykke mennesker som ikke eksisterer i republikken, sa han ifølge New York Times.

I de provisoriske leirene, som holder mellom 30 og 40 menn i samme rom under kommerlige forhold, er i følge flere rapporter blitt utsatt for tortur i form av elektrisitet og slått med gjenstander Tre skal altså ha blitt drept. Målet med torturen er blant annet å få mennene til å angi andre menn som er homofile.

Bakgrunnen for arrestasjonene skal ha vært at en LHBTI-gruppe søkte om å få holde homo-parader og demonstrasjoner i russiske byer.

Den var ikke direkte rettet mot den muslimske republikken Tsjetsjenia,der det ikke er mulig å leve som åpen homofil, men ble i alle tilfelle straks avslått, - og i Tsjetsjenia startet straks arrestasjonene, skrev Independent 3. april.

«Æresdrap»



De som er blitt sluppet fri, risikerer også å bli offer for såkalte «æresdrap» utført av familien, da homofili ses som en skam. Hvor mange dette gjelder, er det ikke tall på.

Myndighetene har på sin side nektet for at det foregår en slik organisert forfølgelse av homofile i Tsjetsjenia, fra offentlig hold.

- I vårt tsjetsjenske samfunn kan hvem som helst som har respekt for vår tradisjon og kultur, jakte ned denne typen personer uten hjelp fra myndighetene, og gjøre alt de kan for at slike personer ikke eksisterer i vårt samfunn, sier Kheda Saratova, som sitter i Kadyrovs menneskerettighetsråd, i et russisk radio-intervju, gjengitt av Guardian.

Russiske homolover



En rekke menneskerettighetsaktivister har bedt verdenssamfunnet, både FN, USA og EU, ta nødvendige skritt for å fordømme det som skjer med homofile, samt sette en stopper for det.

Blant annet har USAs utenriksminister Tillerson blitt bedt om å ta opp saken med president Putin, når de treffes i Moskva onsdag.

Kadyrov er derimot en av Putins nærmeste allierte, og Russland egen homolov er også sterkt kritisert for å undertrykke LHBTI-personer. Blant annet forbyr loven propaganda for «utradisjonelle seksuelle relasjoner». I praksis rettferdiggjør den grove overgrep og forfølgelse av homofile, noe flere videoer på internett viser.

Kadyrov er også i en særstilling i Putins Russland, og har fått svært fritt spillerom sammenlignet med andre.

Fakta: Tsjetsjenia

*Tsjetsjenia erklærte seg selvstendig på begynnelsen av 1990-tallet, noe som førte til full krig med Russland i 1994. To år senere ble det inngått en våpenhvile, men i 1999 blusset konflikten oppå på nytt da tsjetsjenske opprørere angrep naborepublikken Dagestan. *Russiske styrker tok etter hvert kontroll over republikken, der russiskvennlige Ramzan Kadyrov siden har styrt med hard hånd. *Internasjonale menneskerettighetsgrupper har beskyldt politistyrken til Kadyrov for bortføringer, tortur og utenomrettslige drap. Flere kjente kritikere av Kreml og Kadyrov er drept, blant dem journalisten Anna Politkovskaja i 2006, menneskerettsaktivisten Natalja Estemirov i 2009 og opposisjonslederen Boris Nemtsov i 2015.