En mann har angrepet en politibetjent utenfor Buckingham Palace med et sverd eller en machete, melder britiske medier.

Politiet har sperret av området, skriver Daily Mirror.

I følge ABC News ble mannen stoppet ved the Mall utenfor Buckingham Palace fordi han var i besittelse av et sverd eller en machete.

Mannen satte seg til motverge. To politimenn ble lettere skadd da de forsøkte å få kontroll med mannen.

Tidligere i kveld ble to soldater i Brussel angrepet av en mann med kniv.

Man arrested on suspicion of GBH and assault on police after incident outside Buckingham Palace pic.twitter.com/vY7oDiV557