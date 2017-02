- McMaster er populær hos Trumps kritikere

ANNONSE

Mandag ble det klart at generalen Herbert Raymond McMaster erstatter Michael Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver for USAs president Donald Trump.

- Det er for tidlig å si noe om hvordan McMaster kommer til å passe inn i sin nye sivile rolle som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Denne mannen er ansett for å være en glimrende soldat og strateg. Han har et rykte for å si meningen sin og være villig til å konfrontere høytstående militære embetsmenn og sivil ledelse hvis han er uenig med dem, sier seniorforsker Patrick Cullen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til NTB.

Cullen, som forsker på internasjonal sikkerhet og forsvar, understreker at McMaster trolig ikke kommer til å være en "ja-mann".

Kritikere applauderer

Utnevnelsen av McMasters har falt i god jord hos mange politikere i USA. Blant annet har senator John McCain, en av Trumps krasseste republikanske kritikere, rost avgjørelsen.

Generalløytnant McMaster har 30 års tjeneste bak seg, med perioder i blant annet Afghanistan og Irak. I 1997 ga han ut boken "Dereliction of Duty". Dessuten har han en doktorgrad i historie fra University of North Carolina.

Cullen peker på at opposisjonen har anklaget Trump-administrasjonen for å ha tatt uriktige beslutninger og på sviktende grunnlag. Men at innsettelsen av McMasters, som beskrives som en intellektuell og en god strateg, vil kunne dempe kritikken.

Generalløytnant Herbert Raymond McMaster tar USAs president Donald Trump i hånden under kunngjøringen av at han er utnevnt til landets nye nasjonale sikkerhetsrådgiver.

McMaster er en kjent mann i Washington og et mye mer konvensjonelt valg som sikkerhetsrådgiver enn sin forgjenger Flynn.

- Han er en mann med et enormt talent og enormt mye erfaring, sa presidenten da han kunngjorde at stillingen var besatt. Kunngjøringen ble gjort ved Trumps golfbane i Mar-a-Lago i Florida.

- Det er en ære å få denne rollen og jeg ser fram til å gjøre alt jeg kan for å utvikle og beskytte det amerikanske folks interesser, sa McMaster mandag kveld.

- Skeptisk til Russland

Cullen påpeker at den nyinnsatte sikkerhetsrådgiveren kommer til å måtte vurdere i hvilken grad Kina kan bli en trussel på sikt, samt å overvåke hvordan forholdet mellom Kina og Russland utvikler seg.

- Trump har ikke uttrykt sine konkrete politiske mål overfor Russland, utover et ønske om å se etter nye måter å samarbeide med Putin på, tross kritikernes skepsis.

At Russland kan fungere som en alliert i kampen mot ekstremistiske grupperinger i Midtøsten, er mange enige i.

- Men McMasters, i likhet med forsvarsminister Jim Mattis, hører nok til i den "gamle skolen", med et skeptisk syn på forholdet mellom de to statene, sier Cullen.

Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, trakk seg etter å ha forklart seg uriktig om sine samtaler med Russlands ambassadør til Washington. Demokratene i Kongressen krever en grundig gransking av kontakten som Flynn og andre Trump-medarbeidere har hatt med Russland.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener russiske myndigheter sto bak dataangrep og lekkasjer i den amerikanske valgkampen i et forsøk på å hjelpe Trump. (©NTB)