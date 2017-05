- Michael Flynn villedet Pentagon om sine forbindelser til Russland

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Michael Flynn var president Donald Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet i bare noen få uker før han måtte gå av.

Det hvite hus forklarte dette med at Flynn hadde løyet til visepresident Mike Pence om innholdet i samtaler Flynn hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kislijak.

Inntil fem års fengsel

Nå tyder ny informasjon på at Flynn også løy da han søkte om å få øverste sikkerhetsklarering i fjor.

Dette kommer fram i et brev som mandag ble offentliggjort av demokraten Elijah E. Cummings, som sitter i kontrollkomiteen i Representantenes hus, melder The New York Times.

Flynn skal ha oppgitt til Pentagon i februar 2016 at han ikke hadde mottatt inntekt fra utenlandske selskaper og kun hadde «ubetydelig» kontakt med fremmede tjenestemenn.

To måneder tidligere hadde imidlertid Flynn delt bord med Russlands president Vladimir Putin under en galla for Russia Today (RT) i Moskva. RT er en statsfinansiert og Putin-vennlig TV-kanal som betalte Flynn over 45.000 dollar for å være til stede og holde en tale.

JUST IN: Rep. Cummings says Oversight Committee has documents appearing to show Michael Flynn lied as part of his security clearance renewal pic.twitter.com/6yoKSEJ2vI — ABC News Politics (@ABCPolitics) May 22, 2017

Dette betyr trolig at Flynn er i enda dypere juridiske vanskeligheter. Bevisst løgn overfor føderale etterforskere er straffbart med inntil fem års fengsel.

I tillegg er det også straffbart å unnlate å oppgi at man bedriver lobbyvirksomhet for fremmede regjeringer, noe Flynn gjorde for Tyrkia i fjor.

Nekter å gi fra seg dokumenter

Mandag ble det også kjent at Michael Flynn ikke etterkommer stevningen fra Senatets etterretningskomité, som krever at den pensjonerte generalen gir fra seg bestemte dokumenter. Flynn påberoper seg retten til å unngå selvinkriminering.

- Ethvert vitnemål han gir, vil kunne bli brukt imot ham, forklarer hans advokater ifølge AP.

Advokatene understreker at dette ikke betyr at Flynn har gjort noe galt.

Flynn har tidligere tilbudt seg å vitne i bytte mot immunitet, men det tilbudet ble ikke akseptert.

Senatets etterretningskomité gransker for tiden Russlands påvirkning av det amerikanske presidentvalget og hvilke roller president Donald Trump og hans stab, som tidligere inkluderte Michael Flynn, eventuelt spilte her.