- Mine politikolleger sjekker om det er sprengladninger plassert under bilene

Den svenske politibetjenten Åsa Wulff beskriver en jobbhverdag fylt med trusler og angrep.

- For en drøy uke siden eksploderte en kraftig sprengladning utenfor hovedinngangen til politistasjonen i Helsingborg. En stor del av arbeidsplassen min ble sprengt i luften. Skadene er omfattende og mine kolleger opplever plutselig en enorm usikkerhet. Jeg hører kolleger fortelle hvordan de ser etter sprengladninger under bilene sine innen de våger å sette seg inn. Hvordan de ser om de blir forfulgt av andre biler. De er urolige, påvirket av det. I media står vi sterke, samlet. Vi viser med bred front at vi ikke viker for slike attentat. Samtidig; hvordan kan vi ikke la oss påvirke av det? Bak uniformen er det mennesker.

Det skriver Åsa Wulff, politi og hovedverneombud i Helsingborg, i en kronikk i Sydsvenskan.

Wulff beskriver politifolks hverdag som fylt med trusler og frykt. Nettavisen har fått tillatelse til å gjengi innholdet i kronikken.

Drapstrusler



Hun starter innlegget med hvordan en nattevakt forløp. En mann har gjentatte ganger truet med å drepe henne. Han sier at han og andre kjente kriminelle skal drepe henne og familien hennes. Wulff er akkurat tilbake på jobb etter mammaperm, og skriver at hun ikke er klar for å mentalt håndtere slike trusler, at hun lurer på om politiyrket er verd trusler mot familien.

VÄSTERÅS, SVERIGE: Flere skudd ble natt til søndag avfyrt mot bostedet til en politimann. Skuddene var så kraftige at de gikk gjennom huset og minst ett skudd traff nabohuset.

Etter en tid dømmes mannen for truslene, og Wulffs hverdag normaliserer seg.

- Så er det en ny mann som henger seg opp i meg og henger meg ut på nettet. Han nøyer seg ikke med bilder, men navn, adresse og personnummer. Han legger også ut min manns navn, adresse og personnummer. Og han legger ut bilde av sønnen min, som da er to år, personnummeret hans og adresse. Jeg kan ikke forklare følelsen det gir meg. Sjefsanklageren sier i utredningen at det er et krystallklart og grovt eksempel på trusler som kan føre til mishandling, men at det ikke vil føre til fellende dom. Saken henlegges. Bildene på internett kommer aldri til å forsvinne.

Nettavisen har selv sett nettsider der Wulff er navngitt, med full adresse og navn på familiemedlemmene, med titler som «Kriminelle misfostre i statens tjeneste», «Snuthora» og «Feig forbryter». Nettsidene er fremdeles tilgjengelige.

Politibetjents hjem beskutt



Wulff skriver videre at hun og familien flytter etter truslene, og den nye adressen og personinformasjonen holdes unna offentligheten. Kort tid etter får hun vite av en kollega at også denne informasjonen er lagt ut på en nettside. Det anses ikke lenger som at det er behov for den slags beskyttelse. Wulff sier hun i dag lever et normalt liv, men med et konstant trusselbilde rettet mot seg, slik også mange av hennes kolleger gjør. «Et trusselbilde jeg som politi forventes å håndtere og akseptere».

38-åringen skriver også hvordan noe går i stykker inne i henne, når huset til en kollega blir beskutt kort tid etter. Hva det betyr for familien, å la barna leke ute eller klare å sove trygt om natten. At det kunne vært henne og hennes familie.

POLITIHUSET: Bomben ble plassert ved hovedinngangen til politihuset i Helsingborg.

- Mistet statusen



Hun peker på at det samtidig ikke er et angrep på den enkelte politi, men på selve politietaten, på de som skal hjelpe når det verste skjer. At noe må gjøres for å ta vare på de som har jobben med å beskytte samfunnet. «Hvordan skal fornuftige mennesker ville søke seg til vårt yrke i fremtiden?»

- Politi. Et yrke som lenge var, og fortsatt burde være, et drømmeyrke. Et yrke som i stedet nesten fullstendig har mistet sin status, tappet i lønn og vilkår, som lider under ressursmangel i et samfunn som preges av en økende kriminalitet i et hardere miljø, skriver Wulff.

Flere angrep mot politiet



Rikspolitisjef Dan Eliasson sa etter Helsingborg-eksplosjonene at det var et angrep på samfunnet

POLITI-BOMBE: Svensk politi sendte ut dette bildet av mannen som plasserte en bombe ved inngangsdøra til politihuset i Helsingborg.

- Et angrep mot politiet er ikke bare et angrep mot samfunnet, men et angrep mot alle menneskers sikkerhet, for det er de vi er satt til å beskytte. Det er svært alvorlig.

Men angrepet mot politihuset i Helsingborg er ikke unikt. Sist helg, natt til lørdag, ble politistasjonen i Växjö angrepet ved to tilfeller. Først med fyrverkeri som ødela flere vinduer, deretter med stein som ødela enda et. Politistasjonen var ubemannet da den ble angrepet, og foreløpig er ingen mistenkt, skriver Aftonbladet.

Samme natt ble politihuset i Kinna utsatt for hærverk, også da ved bruk av stein. Det samme skjedde mot politistasjonen i Vännäs lørdag ettermiddag, der en rute ble knust. Det melder SVT.

Ingen pågrepet i Helsingborg



Etter eksplosjonene ved politihuset i Helsingborg 17. oktober, ble et overvåkningsbilde av gjerningspersonen, som var kledd i sort, publisert. Svar på hva som forårsaket eksplosjonene kommer trolig neste uke, men foreløpig skal det være snakk om at bomben var plassert i en kjølebag. Det er foretatt en rekke vitneavhør, men foreløpig er ingen pågrepet i saken, skriver Aftonbladet.

Når det gjelder skytingen mot politibetjentens hjem, ble en mann i 20-årene pågrepet lørdag kveld. Tirsdag ble han siktet for drapsforsøk, melder Aftonbladet. Mannen er tidligere dømt ni ganger, blant annet for mishandling og brudd på narkotikaloven.

Våpenet som da ble brukt var et automatvåpen, og skuddene skal ha gått tvers gjennom veggene og ut på andre siden av huset.

Politiets teori er at angrepet var rettet mot politiet.

