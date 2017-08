- Minst 11 omkom da tre veltet på Madeira

Mange skal ha mistet livet på den portugisiske øya Madeira da de ble truffet av et stort tre som veltet, melder portugisiske medier.

TV-stasjonen RTP har vist bilder som viser redningsmannskaper som jobber ved noen store trær nær Funchal, hovedstaden på Madeira.

Det er varierende opplysninger i portugisiske medier om hvor mange mennesker som ble truffet da treet veltet. RTP melder om ti døde mens radiostasjonen TSF melder om to.

BBC melder at 11 perosner er drept.

Mange mennesker var samlet på stedet ved treet der de deltok i en religiøs festival.

Falling tree on #Madeira kills 11 during the famous Festa da Senhora do Monte festival on Portugal holiday island. pic.twitter.com/FdMEHZbxKv