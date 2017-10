- Minst seks personer drept i New York

Bilfører meide ned syklister i sykkelfelt.

NEW YORK (Nettavisen): En bilfører kjørte ned flere personer langs et sykkelfelt på nedre del av Manhattan tirsdag ettermiddag, lokal tid.

Vitner forteller ABC7 at gjerningspersonen deretter krasjet inn i en skolebuss, gikk ut av bilen og begynte å skyte. Andre meldinger hevder at det kun var politiet som fyrte av skudd.

Politiet forteller ifølge ABC7 at dette kan ha startet som en disputt mellom to bilførere.

Minst seks personer skal være drept og minst 15 personer skadd.

Eyewitness News rapporterer at politiet har konfiskert et våpen som enten er uekte eller ubrukelig.

Én person er pågrepet og borgermesterens kontor opplyser at trusselen er avverget.

Hendelsen endte ved Chambers Street og West Street, noen kvartaler fra World Trade Center.

Politiet har stengt området fra Canal Street til Battery Park.

Musikeren Josh Groban skriver på Twitter at han var et halvt kvartal unna og hørte 8-10 skudd bli avfyrt i rask rekkefølge.

Saken oppdateres.

I hope everyone’s ok. Was half a block from me, didn’t see it but heard 8-10 quick rounds fired off. Be safe with your kids out there. — josh goblin 👹 (@joshgroban) 31. oktober 2017

I’m shaking. That’s the corner I was supposed to have my coffee but my dog pulled me into the park half a block away 10 min before shooting. https://t.co/AvQeRv7Jha — josh goblin 👹 (@joshgroban) 31. oktober 2017

Once I got far enough away I took this video of the quick response from our amazing NYPD and NYFD pic.twitter.com/v0nwJiqmDw — josh goblin 👹 (@joshgroban) 31. oktober 2017

Active shooter/reckless driver lower Manhattan. 345 Chambers Street. Prayers to the victims and their families. pic.twitter.com/Cpa8Oyaqno — Nick Weiss (@NickWeiss728) October 31, 2017

All media responding to the incident in Lower Manhattan are asked to meet DCPI reps at Chambers Street and Greenwich Street. pic.twitter.com/p96qq0CQ1a — Martin Speechley (@NYPDSpeechley) 31. oktober 2017

