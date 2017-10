- Nær 600.000 nye flyktninger på én måned

Rohingyaene lever under marerittlignende forhold, ifølge FN.

- Det er akutt behov for å ta igjen det tapte i denne massive operasjonen, nesten 600.000 nye flyktninger på én måned, uttaler FNs høykommisær for flyktninger, Filippo Grandi, mandag.

Internasjonalt er det nå samlet inn over 344 millioner amerikanske dollar, rundt 2,7 milliarder norske kroner, for å sette fart på innsatsen med nødhjelpsforsyninger til Rohingya-flyktningene og vertsområdene i Bangladesh, ifølge UNHCR.

Løftene kom inn under et givermøte i Genève, som ble arrangert mandag av EU, Kuwait og flere FN-organisasjoner.

- Rohingyaene lever under marerittlignende forhold, både når det gjelder menneskerettigheter og humanitære forhold, framholdt Mark Lowcock, lederen for FNs kontor for koordinering av nødhjelp (OCHA), da møtet åpnet.

Norge bidrar med 25 millioner kroner



Norge bidrar med 25 millioner kroner, mens EU-kommisjonen har lovet i underkant av 300 millioner kroner.

Pengene skal både brukes av en rekke FN-organisasjoner og til hjelpeprogrammer i regi av Røde Kors og enkeltland, opplyser Vanessa Huguenin, talskvinne for OCHA.

FN hadde på forhånd bedt om 3,5 milliarder kroner for å hjelpe de i alt 900.000 rohingya-flyktningene fram til slutten av februar. I løpet av konferansen kom det inn løfter om 1,87 milliarder. Medregnet løfter som kom inn før konferansen, er det blitt lovet 2,7 milliarder kroner.

Lowcock utelukker ikke at FN vil komme til å be om enda mer penger i framtiden, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Fakta: Rohingyaene

Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh.

FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. Totalt teller de over 2 millioner.

Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. De mener selv at de nedstammer fra muslimske handelsfolk som slo seg ned i regionen for 1.000 år siden og innfødte som konverterte til islam.

Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder. (NTB) * Siden 25. august har over 600.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh.

Brent jord-taktikk

FN anslår at 603.000 mennesker har flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden slutten av august. Fra før av hadde hundretusener av rohingyaer søkt tilflukt i Bangladesh.

Flyktningene forteller om drap, overgrep og nedbrenning av landsbyer i delstaten Rakhine vest i Myanmar. Svært mange fra den muslimske folkegruppen er statsløse, og i Myanmar er de ikke anerkjent som en egen minoritet.

– Rohingya-folket fortjener ikke noe mindre enn ethvert annet folk i verden. De fortjener en framtid. Vi har en moralsk plikt til å gi disse menneskene håp, sier Christos Stylianides, EU-kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering.

Dronning Rania av Jordan på besøk i en midlertidig skole for Rohingya-barn i flyktningleiren Kutupalong i Ukhia i Bangladesh mandag.

Mangler rent vann

Blant annet er mangel på rent vann et enormt problem, og ifølge FN lider 74 prosent av flyktningene av diaré.

– Med over 800.000 flyktninger i grenseområdet, vet vi at kun 18 prosent i dag har tilstrekkelig tilgang på trygt drikkevann. I en slik situasjon er faren for eksplosiv spredning av kolera og andre vannbårne sykdommer overhengende, skriver Kirkens Nødhjelp i en pressemelding mandag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gjentar oppfordringen til myndighetene i Myanmar om å gi internasjonale humanitære organisasjoner mulighet til å bistå befolkningen i de mest utsatte områdene i delstaten Rakhine.

Over halvparten av flyktningene er barn, mange av dem uten foreldre.

– Mange av flyktningbarna i Bangladesh har vært vitne til grusomheter i Myanmar som et barn aldri skulle ha sett, og de har lidd enorme tap, sa UNICEF-sjef Anthony Lake i forbindelse med en ny rapport fra UNICEF i forrige uke.

USA trekker militær støtte

Tirsdag kom meldingen om at USA trekker sin militære støtte ut fra enheter i Myanmar som har vært involvert i voldshandlinger mot rohingyaer.

– Vi ser med stor bekymring på de siste hendelsene i Rakhine-staten, og de voldelige, traumatiske overgrepene rohingyaene og andre grupper har opplevd, sa utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

– Det er påkrevd at de ansvarlige for slike grusomheter, inkludert ikke-statlige aktører og milits, blir stilt til ansvar, la hun.

(©NTB)

FNs høykommisær for flyktninger, italieneren Filippo Grandi, på giverlandskonferansen mandag.

