- På IS-skolene lærte barna å telle kuler

OSLO (Nettavisen): - Barna og familiene som kommer hit har levd under IS de siste årene. Noen har ikke hatt skolegang i det hele tatt. Andre har hatt et tilbud på IS-drevne skoler. Vi får høre at lærebøkene de brukte hadde bilder av kuler og at det var slik de lærte å telle.

Over 3 millioner på flukt

Norske Amar Bokari er utenlandssjef i Redd Barna. Vi når ham på telefon idet han befinner seg i flyktningleiren Jed’ah utenfor Mosul i Irak, der Redd Barna er engasjert for å dele ut nødhjelp til familiene og organisere skolegang og psykososial støtte til flyktningebarna.

Over tre millioner irakere er på flukt i eget land som resultat av kamper mellom væpnede styrker, blant annet IS, og irakiske regjeringsstyrker. Cirka 1,2 millioner bor i midlertidige leire. De siste tallene fra Mosul forteller om 220.000 internt fordrevne.

Redd Barnas utenlandssjef Amar Bokari har denne uken møtt flere familier på flukt fra IS. Mange av dem har gjennomlevd grusomme opplevelser underveis.

Det regnee kraftig, og leiren er gjørmete og våt, forteller Bokari når Nettavisen ringer torsdag. I leiren han befinner seg i er det samlet 40.000 mennesker. Dette er mennesker som akkurat har sluppet ut av Mosul.

- Hjelpebehovet er stort

- Her jeg befinner meg nå er det tre flyktningeleire ved siden av hverandre. Det er folk så langt øyet kan se. Det bygges nye leire etter hvert som det kommer flere folk. Hjelpebehovet er stort, og vi trenger bidragene som kommer både fra privatpersoner og myndigheter, sier Bokari.

Dette er barn som ikke har hatt tid til å være barn

- For et barn som er født inn i en situasjon med krig og utrygghet, er det viktig å komme i gang med skolegang og et normalt liv med rutiner og lek. Dette er barn som ikke har hatt tid til å være barn. Her får de leke og være som barn igjen.

Tegnet våpen og fly

Redd Barna har opprettet egne områder i leirene der barna kan komme for å leke, snakke om erfaringene sine og få undervisning i basisfag.

- Her jeg står henger det tegninger av blomster og sommerfugler som barna har laget, men jeg hører lærerne her forteller at de første tegningene barna laget var av fly, bomber og AK 47-våpen. Sakte, men sikkert endrer dette seg. Vi ser hvordan barn, til tross for det de har vært gjennom, har en enorm evne til å se framover. Barn er barn, de lever i øyeblikket, men samtidig har disse barna med seg mange vonde minner, sier Bokari.

Fakta: Hva gjør Redd Barna i Irak?

Redd Barna deler ut nødhjelp i form av mat, vann og hygieniske artikler til familier som flykter, blant annet fra Mosul.

I tillegg organiserer de skolegang for barn på flukt gjennom catch-up-klasser, oppbygging av midlertidige klasserom og opplæring av lærere.

På Redd Barnas barnevennlige områder gir organisasjonen psykososial støtte til barn som har gjennomlevd traumatiske opplevelser, mange av dem på flukt fra kamper mellom IS og irakiske styrker.

I det området han befinner seg tilbyr Redd Barna utdanning til 8300 barn i alderen fra tre til 15 år.

Bokari forteller at mange av barna som kommer er underernærte. Noen vil snakke om det de har opplevd, andre ikke.

- Når familiene kommer til leirene blir de tatt hånd om, får mat og de gjennomgår en identitetssjekk, der irakiske myndigheter ser etter personer som er tilknyttet IS. Mange familier kommer uten fedre. Fedrene er drept eller savnet. Så kommer det en del barn som er adskilt fra sine foreldre.

Jed’ah-leiren er en av flere leire som er satt opp i Qayyarah for flyktninger fra Mosul.