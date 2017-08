- Peter Madsen var i området der japansk turist ble funnet drept

Dansk politi ser på flere uoppklarte drap.

Dansk politi ser nå på flere uoppklarte mord, etter at Peter Madsen (46) er siktet for drap på den svenske journalisten Kim Wall (30).

Et av dem er drap og partering av en japansk turist i 1986. Den da 15 år gamle Madsen skal ha vært i området da Kazuko Toyonaga ble funnet partert i sjøen utenfor København.

Det skriver Aftonbladet.

Rakettbygger



Ifølge Aftonbladet skal Madsen ha befunnet seg i industriområdet Refshaleöen nesten daglig, bare noen hundre meter fra der deler av Toyonaga ble funnet. Allerede på den tiden var Madsen en ihuga rakettbygger, og han og noen kamerater hadde et lokale der de var flere ganger i uken.

Dansk politi sier de så langt har vært opptatt med Wall-etterforskninen, men at det er naturlig å se på uløste drapssaker. Etterforskningsleder Jens Møller Jensen sier han ikke kjenner til opplysningene om at Madsen var i området i 1986.

- Jeg har vanskelig for å tro det, han var bare 15-16 år. Vi skal se på det, men det blir lenger frem i tid.

Åtte måneder



Liket av Toyonaga, som også var partert i flere deler, ble funnet i 1986. Men det var først åtte måneder senere, i 1987, at politiet klarte å identifisere kvinnen.

- Det er klart at vi alltid gjenoppfrisker hva det måtte være av gamle saker. Vi har en sak fra 1987, hvor en japansk turist ble funnet akkurat som torsoen i København Havn, og den har vi notert oss, at vi også skal kikke på, sa Møller Jensen onsdag formiddag, skriver danske BT.

Det var i oktober 1986 at en drosjesjåfør oppdaget en plastikkpose som drev i København Havn. Posen inneholdt underkroppen og beina til en kvinne. Noen dager senere ble kvinnens kropp og armer funnet i en annen pose i Christians Havn kanal. Selve hodet ble funnet enda noen dager senere. Politiet brukte den gang ti dager på å lokalisere alle kroppsdelene. Kvinnen var blitt delt opp i fem deler.

Drapssiktet



Wall ble meldt savnet av sin kjæreste for snart to uker siden etter at hun ble med Madsen på en tur i ubåten hans for å lage en reportasje. Dagen etter sank ubåten i Køge Bugt sør for København. Madsen ble reddet opp av vannet, mens Wall var sporløst borte.

Madsen har forklart at Wall døde som følge av en ulykke om bord, og at han deretter kastet henne over bord. Ifølge Madsens forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, opprettholder han sin forklaring. Funnet av Walls torso endrer ikke hans versjon av saken, skriver BT.

Madsen er siktet både for overlagt drap og uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, samt likskjending.