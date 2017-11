- «Sugarbabes» er ikke stakkarslige, de setter grensene selv

Innlegg i debatten om sugardating.

I Danmark pågår en debatten om såkalt «sugar-dating», i kjølvannet av TV-serien «Gina Jaqueline, en sugardates fortelling».

- Mange ser ut til å glemme at Gina selv har valgt et liv med dyre vesker byttet mot sex. Det er et valg hun har tatt, og det er et valg hun er seg bevisst. Og viktigst av alt, det er et valg der hun selv setter grensene. For Gina vet godt hva hun ønsker med sine relasjoner, og hva hun ikke ønsker.

- Vet hva de gjør



Innlegget i Politiken er undertegnet av studentene Sara Schou Holm, Mia Lundgaard Abrahamsen og Annagrethe Heuser Mortensen. I sin bacheloroppgave har de sett på fenomenet, og har intervjuet flere såkalte «sugarbabes».

- Fellesnevneren for kvinnene er at de har en fast inntekt enten i studieinntekt eller fast arbeid. De sugardater derfor for de ekstravagante opplevelser som de ellers ikke har mulighet til. For å føle seg spesielle. Og selvfølgelig for den økonomiske gevinsten. Det er snakk om voksne kvinner, som vet hva de gjør.

I innlegget beskrives også hvordan flere av «sugarbabene» har følelser for sine menn, om det er romantiske eller på annen måte intimt.

Abrahamsen, Mortensen og Holm avviser derfor at det bare er snakk om kalde forhandlinger.

- Ja, det oppstår en handel mellom sugardaddy og sugarbabe, men minst like viktig i relasjonen er følelser og kjemi.

Hele innlegget kan du lese i Politiken her.



Fordekt prosititusjon



Her hjemme skapte det furore da datenettsiden «Rich meet beautiful» satte opp store reklameplakater. Reklamen lokket studenter med muligheten for null kroner i studielån.

«0,- i studielån? Date en sugar daddy»

Forbrukerombudet mente reklamen er ulovlig.

Siden da har de samme plakatene vært å se i flere land, senest i utenfor Sorbonne-universitetet i Paris, noe som forarget skoleledelsen. I blant annet Sverige er nettsiden undersøkt av politi.

Enkelte mente også at det var en utnyttelse av unge kvinner, og at det kan føre til prostitusjon.

REAKSJONER: Reklamen for datenettsiden skapte reaksjoner tidligere i år.

- Denne nettsiden er fordekt formidling av prostitusjon, der alle relasjoner mellom «sjenerøse, velstående menn» og «søte, nydelige, fleksible jenter» beskrives som en økonomisk transaksjon,heter det i anmeldelsen fra Ottar.

Les mer: Sterke reaksjoner på sugardating-reklame



Eldre vs ung



Da reklamen dukket opp i Norge tidligere i høst sa bak nettstedet, Sigurd Vedal, at han ikke har noen kvaler.

- Jeg har ingen samvittighetskvaler. Rich meet beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn. De kommer til oss, sa Vedal til Universitas i september.

Sugardating er i korte trekk et forhold hvor en ofte eldre person dater en yngre partner og gir denne personen enten penger eller gaver i bytte mot sitt selskap.

Et slikt forhold trenger ikke nødvendigvis å innebære noen form for seksuell aktivitet mellom partene.

Ofte dreier det seg om unge kvinner og eldre menn.

