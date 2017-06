- Tre leger skutt på sykehus i New York

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tre leger ble fredag skutt på et sykehus i Lebanon i bydelen Bronx i New York, meder flere amerikanske medier.

Politiets talsmann J. Peter Donald melder via Twitter at gjerningsmannen er drept.

Nå må politiet få vissthet i hvorvidt dette var den eneste gjerningsmannen.

CNN opplyser at kanalen er blitt fortalt av politiet at de tror at skytteren er en tidligere ansatt.

Over politiradio ble skytteren beskrevet som en høy, slank mann i blå skjorte og hvit legefrakk.

The New York Times melder at 5-6 personer skal være skadd, men påpeker at dette er foreløpige meldinger som fremdeles er ubekreftet av myndighetene.

Hendelsen skjedde inne på sykehuset, opplyser brannvesenet ifølge The New York Times.

Legenes tilstand er foreløpig ukjent. Avisen skriver at minst én av legene ble behandlet av folk inne på sykehuset.

Politiet har ennå ikke sikret området, men oppfordrer via sosiale medier folk til å holde seg unna området.

Skytingen fant sted klokken 14.50 lokal tid, melder Associated Press.

Ofrene oppholder seg i 16. og 17. etasje av sykehuset.

De ansatte har barrikadert seg så godt de kan inne mens politiet går fra etasje til etasje og sikrer bygningen.

Det hvite hus opplyser ifølge CNN at president Donald Trump er informert om skytingen. USAs president er født og oppvokst i New York.

Fmr. NYPD Commissioner Bill Bratton on Bronx shooting: Multiple casualties, shooter believed to be former employee https://t.co/AmQ3vHfpQc — MSNBC (@MSNBC) 30. juni 2017

Due to reports of a shooting incident at Bronx Lebanon Hospital, avoid the area of 1650 Grand Concourse. More information to follow. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 30. juni 2017