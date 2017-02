- Tre Trump-tabber som førte til tapet i retten

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tre uker inn i sin tid som president i USA, har Donald Trump rukket å gå på flere nederlag i retten. Denne uka tapte han i ankedomstolen i San Francisco, som konkluderte med at innreiseforbudet mot personer fra sju muslimske land ikke holder vann juridisk.

De tre dommerne der kom ifølge Politico med krass kritikk mot både utarbeidelsen, gjennomføringen og forsvaret av presidentordren.

Trump hevder at innreiseforbudet er nødvendig for å forsvare USA mot terrortrusler, men har ikke klart å dokumentere at dette behovet er reelt.

Politico har snakket med juridiske eksperter som trekker fram tre tabber som har bidratt til at Trumps presidentordre blir straffet av rettsvesenet.

Grønt kort-fadesen

Den første tabben er trolig den største; At Det hvite hus ikke fra starten av gjorde det klart at forbudet ikke gjaldt personer som allerede hadde fått innvilget grønt kort, altså oppholdstillatelse. Dette førte til at personer som har bodd i USA i årevis, ble stanset og anholdt. For eksempel iranere som flyktet fra hjemlandet sitt på 1980-tallet for å unnslippe radikal islamsk fundamentalisme, altså nøyaktig det presidentordren er ment å bekjempe.

- Jeg mener at de åpenbart hadde til intensjon å inkludere personer med lovlig opphold. Det var en tabbe å gjøre dette, som ble forsterket av fakta og viser at de ikke hadde en grundig gjennomgang av denne presidentordren. Det er ingen tvil om at dette ville føre til tap i retten, sier Jonathan Meyer, en tidligere rådgiver i Sikkerhetsdepartementet.

Tabbe nummer to kaller Politico «McGahn-korreksjonen».

«Trump kunne helt enkelt ha signert en halvsides justering a sin presidentordre og gjort det krystallklart at personer med lovlig opphold er unntatt fra innreiseforbudet. Men han gjorde ikke det, tilsynelatende fordi han eller hans medhjelpere ikke ønsket å innrømme at de hadde gjort feil i utarbeidelsen», skriver Politico.

DØMTE IMOT TRUMP: Dette er dommerne som avgjorde ankesaken i San Francisco - dommer Richard Clifton (til venstre), dommer William Canby og dommer Michelle Friedland.

Feil person

I stedet ble Det hvite hus’ jurist Don McGahn bedt om å signere et skriv hvor han tilbød seg «bestemmende veiledning» om at ordren ikke gjelder for personer med grønt kort. Dette skrivet opplyste ikke at Trump hadde beordret McGahn om dette eller at Trump godkjente denne «veiledningen».

- Det hvite hus’ jurist snakker for presidenten i denne sammenhengen, argumenterte Justisdepartementets advokat August Flentje i retten tirsdag, men dette ble ikke akseptert av rettens tre dommere.

«Det hvite hus’ jurist er ikke president, og han innehar ikke en kjent beslutningsposisjon i noen utøvende departement», konkluderte retten.

- Det var andre muligheter. Presidentens rådgiver har ingen offisiell posisjon i det hele tatt. Det har Sikkerhetsdepartementet, Utenriksdepartement … Kanskje ikke like bra som presidenten selv, men langt bedre enn en rådgiver, presidentens bikkje, kone eller sønn, som heller ikke har noen offisielle posisjoner, sier jusprofessor John Banzhaf til Politico.

- Ikke rettens jobb

Den tredje tabben som Politico trekker fram, er at Justisdepartementet valgte å argumentere for at retten ikke har en rolle å spille i beslutninger som presidenten tar angående nasjonal sikkerhet.

- I denne sakens kontekst var det åpenbart en tabbe. Jeg mener at det bortimot bestandig vil være en tabbe å fortelle dommere at de ikke kan vurdere noe, sier Jonathan Meyer.