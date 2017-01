- Trump beordrer miljøetat til å fjerne klimaforskning fra nettsidene sine

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): USAs nye president, Donald Trump, og hans administrasjon har gitt det amerikanske miljødedirektoratet (EPA) ordre om å fjerne all informasjon om klimaendringer fra sine nettsider, opplyser to ansatte i etaten til Reuters.

De ansatte i EPA fikk beskjeden tirsdag. Etaten har omfattende informasjon om miljøutslipp og vitenskapelig forskning på global oppvarming, som nå skal fjernes.

EPA slår på sine klimasider fast at menneskeheten i stor grad er ansvarlig for klimaendringene gjennom utslipp av store mengder karbondioksid og drivhusgasser fra eksempelvis fossilt brennstoff, som legger seg som et teppe rundt jorden og fanger energi inne i atmosfæren, slik at jordkloden varmes opp.

Donald Trump har uttalt at «global oppvarming er et konsept som er funnet opp av kineserne for å gjøre amerikansk industri mindre konkurransedyktig».

Flere av hans utvalgte ministere har i høringer i januar tatt avstand fra Trumps påstand om at global oppvarming er bedrageri. Utenriksministerkandidat Rex Tillersen uttalte at «økningen i drivhusgasser i atmosfæren har en effekt», mens innenriksministerkandidat Ryan Zinke sa at global oppvarming «utvilsomt er et faktum» og energiministerkandidat Rick Perry sa at det «delvis er forårsaket av menneskelig aktivitet».

- Hvis nettsidene blir mørklagt, vil årevis av arbeid med klimaendringer blir borte, sier en ansatt i EPA til Reuters.

Enkelte ansatte i etaten jobber ifølge Reuters’ kilder med å lagre den publiserte informasjonen andre steder, samt å forsøke å overtale Trump-administrasjonen om å beholde deler av den.

Tidligere i denne uka fikk de 15.000 ansatte i miljødirektoratet beskjed om at president Trump forbyr dem å sende ut pressemeldinger, snakke med journalister og ytre seg i blogger eller sosiale medier.