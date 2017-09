- Trump ga Kim-regimet århundrets lydklipp

Deler av FN-talen til Donald Trump vil bli spilt igjen og igjen i Nord-Korea.

Det skriver Nord-Korea-ekspert Marcus Noland ved Peterson Institute for International Economics.

- Kim-regimet får næring fra en tro om at Nord-Korea er under konstant trussel fra aggressive krefter ledet av USA. Med disse ordene har president Trump gitt Kim-regimet århundrets lydklipp. De vil spille det kontinuerlig på Nord-Koreas tv-kanal, skriver Noland i denne bloggen.

«... vi vil ikke ha noe annet valg enn å totalt ødelegge Nord-Korea» sa Trump under talen til FNs generalsforsamling.

Lever på fiendebilde



Noland sier at det vil hjelpe lite at Trump modererte uttalelsene både før og etter dette sitatet. Han poengterer også at det tragiske er at Trump sier at det er «Nord-Korea» som skal ødelegges, og ikke Kim-regimet. Dermed vil lydklippet gi uttrykk for at Trump truer alle nordkoreanere.

Noland sier at Nord-Korea har holdt hatet til USA vedlike i 20 år siden Korea-krigen. Innbyggerne blir minnet på at USA ødela 80 prosent av bygningene i nord, og at så mange som 20 prosent av befolkningen døde i krigen. Folket i Nord-Korea blir fortalt at trusselen fra USA er årsaken til at de trenger å lage atomvåpen.

Kan føre til flere raketter



- Dette vil forsterke lederskapets holdning om at USA er fiendtlig innstilt til Nord-Korea, sier styreformann Jung H. Pak ved Korea-studiene ved Brookings Institute til Washington Post.

- Dette er akkurat det Nord-Korea snakker om, og nå har han sagt det rett ut på tv foran hele verden, sier han.

Noland er i sin blogg oppgitt over at Donald Trump alltid kjører den samme «valgkampanje»-strategien når han taler, og at han ikke klarer å tilpasse tonen bedre til omstendighetene.

Tidligere utenriksminister Hillary Clinton kaller Trumps tale for «mørk og farlig». Du kan se innslag med henne lenger nede i saken.

- Hans tale kan gi Pyongyang en unnskyldning eller insentiv til å intensivere atom- og missilprogrammet, og det betyr flere tester, sier Duyeon Kim ved Korean Peninsula Future Forum i Seoul til avisen.

