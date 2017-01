- Trump lovet å trekke seg fra selskapene sine, men har ennå ikke gjort det

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Under en pressekonferanse 11. januar lovet Donald Trump og hans advokat Sheri Dillon at USAs nye president skulle gi fra seg ledelsen i Trump-organisasjonen.

Det vil selvfølgelig by på enorme interessekonflikter dersom han ikke gjør dette. Selv løsningen med å overlate styringen til hans to sønner, Eric og Donald junior, er møtt med kraftig kritikk.

- Alt skal plasseres i en familiestiftelse innen 20. januar, sa Dillon under pressekonferansen.

Det skjedde ikke.

For å overføre eierskapet i sine største selskap, må Trump sende inn en rekke dokumenter i Florida, Delaware og New York. Nettstedet ProPublica sjekket med disse delstatene fredag ettermiddag, 20. januar klokken 15.15, og fikk beskjed om at ingen papirer hadde blitt levert inn.

- Utilstrekkelig

- Trump og hans medarbeidere gjør ikke det de sa at de skulle gjøre, og selv det var fullstendig utilstrekkelig, konstaterer Richard Painter, som arbeidet som advokat for president George W. Bush med hovedfokus på etiske problemstillinger.

DISSE DOKUMENTENE skulle ordne interessekonfliktene, hevdet Donald Trump under sin pressekonferanse 11. januar.

Under pressekonferansen 11. januar la Donald Trump og hans advokat fram en enorm bunke med dokumenter, som de omtalte som juridiske dokumenter som skiller presidenten fra hans tidligere forretningsimperium.

Pressen fikk imidlertid ikke lov til å åpne disse dokumentene for å bekrefte dette.

Direktør Walter Shaub ved Kontoret for myndighetsetikk (OGE) har ifølge The Huffington Post uttalt at Donald Trump ikke har vært i kontakt med dem for å forsikre seg om at potensielle interessekonflikter løses.

- OEGs fremste anbefaling er at han selger sine konfliktskapende eiendeler. Ingenting annet enn salg vil løse disse konfliktene. Jeg synes ikke salg er en for høy pris for å bli president i USA, sier Shaub.

Den britiske TV-kanalen BBC kikket tidligere i januar nærmere på Trumps mange interessekonflikter. Se listen her.

Mandag sier kommunikasjonsdirektør Hope Hicks i Det hvite hus at Donald Trump trakk seg fra sine forretninger som lovet tidligere denne måneden, melder CNN-reporter Jim Acosta på Twitter.

- Ja, det har han. Som uttalt under pressekonferansen ble eierskiftet gjennomført senest 20. januar, sier Hicks ifølge Acosta.

Saksøkes mandag

Den liberale vaktbikkja «Citizens for Responsibility and Ethics in Washington» sier ifølge The New Washington Post at den planlegger å saksøke president Trump mandag, fordi gruppen mener at det er et brudd på grunnloven at presidenten tjener penger på at hans hoteller tjener penger på utleie av rom til personer fra fremmede lands myndigheter.

Gruppen mener at dette bryter med en lov om godtgjørelse. Verken Trump eller hans representanter har kommentert saken, men hans advokat Sheri Dillon tok opp dette under pressekonferansen 11. januar.

- Dette er ikke hva grunnloven sier. Å betale for et hotellrom er ikke en gave eller en presang, og har ingenting å gjøre med presidentvervet. Det er ikke en godtgjørelse, sa Dillon den gang.

Søksmålet kommer til å møte noen hinder, og det vanskeligste blir nok å bevise at saksøkeren har lidd skade av dette. I USA er det et krav at saksøkte må ha påført saksøker en form for skade. Gruppen vil argumentere at den lider skade fordi den må bruke så mye tid på å overvåke dette problemet, skriver The Washington Post.