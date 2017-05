- Trump røpet hemmeligstemplet informasjon til Russland

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump var i forrige uke vertskap for Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og ambassadør Sergej Kislijak i Det hvite hus.

Nå melder The Washington Post at president Trump under dette møtet avslørte svært konfidensiell informasjon overfor sine russiske gjester.

Både nåværende og tidligere statsansatte i USA sier ifølge avisen at dette kan skade samarbeidsviljen fra en kilde som har tilgang til den indre kretsen i Den islamske stat (IS).

Informasjonen betraktes som så sensitiv at den ikke deles med allierte nasjoner, og selv internt i amerikanske myndigheter er det stramme restriksjoner på hvem som har fått tilgang til den.

Etter møtet mellom Trump og Russlands utenriksminister og ambassadør skal medarbeidere i Det hvite hus ha forsøkt å begrense skadeomfanget ved å informere CIA og NSA om lekkasjen.

- Dette er kodeordsinformasjon. Trump avslørte mer informasjon til den russiske ambassadøren enn vi har delt med våre allierte, sier en kilde som kjenner til saken.

For de fleste ansatte i amerikanske myndigheter vil det være et lovbrudd å avsløre hemmeligstemplet informasjon på en slik måte, men ettersom Trump er president, har han myndighet til å nedgradere etterretningshemmeligheter.

MØTE I DET HVITE HUS: Sergej Lavrov i samtale med Donald Trump.

- Presidenten og utenriksministeren gikk igjennom kjente trusler fra terroristorganisasjoner som inkluderte trusler mot fly. På ingen tidspunkt ble noen etterretningskilder eller metoder diskutert, og ingen militære operasjoner ble avslørt som ikke allerede var offentlig kjent, sier Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet, general H.R. McMaster, til The Washington Post.

Andre kilder som avisen har snakket med, deler ikke denne oppfatningen.

- Dette er sjokkerende på alle måter. Trump virker skjødesløs og forstår ikke alvoret i de sakene han håndterer, spesielt når det gjelder etterretning og nasjonal sikkerhet. Og alt skjer under mørke skyer på grunn av problemene hans med Russland, sier en tidligere statsansatt som står nær medlemmer av dagens stab i Det hvite hus.

Buzzfeed News får også bekreftet lekkasjen av to kilder som kjenner saken.

- Dette er langt verre enn det som allerede er meldt, sier den ene kilden.

Senatets etterretningskomité er blitt informert om Trumps lekkasje, skriver Buzzfeed News.

President Donald Trump sparket også i forrige uke FBI-direktør James Comey, som ledet etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget og Trump-leirens eventuelle deltakelse i dette.

I sosiale medier tok det ikke lang tid fra nyheten kom, til folk plukket fram gamle uttalelser fra president Trump og speaker Paul Ryan om håndtering av hemmeligstemplet informasjon.

Crooked Hillary Clinton and her team "were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information." Not fit! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2016

It's simple: Individuals who are ‘extremely careless’ w/ classified info should be denied further access to it. https://t.co/XWuvfDugly — Paul Ryan (@SpeakerRyan) July 7, 2016