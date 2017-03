ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Torsdagens avstemning over president Donald Trumps helsereform ble utsatt til fredag fordi Det hvite hus ikke klarte å skaffe nok støtte til å få den vedtatt i Representantenes hus.

Natt til fredag melder både CNN og The Washington Post at Trumps team har gitt republikanerne et ultimatum: Enten vedtas Trumpcare fredag eller så blir Obamacare stående og vi går videre til andre ting.

Både onsdag og torsdag var det tøffe forhandlinger i Washington, men amerikansk presse tror fremdeles at det mangler nok støtte til å få den nye helseforsikringsloven igjennom Huset og videre til Senatet.

Det lovforslaget som ligger på bordet nå, og som promoteres av både president Trump og speaker Paul Ryan, blir dratt i fra både høyre og venstre side. Det kompliserer prosessen med å skaffe de 216 stemmene som skal til. Ettersom man regner med at samtlige demokrater i Huset vil stemme nei, tåler ikke lovforslaget at mer enn 21 republikanere vender det ryggen.

Ifølge CNN er det minst 26 republikanere som fremdeles er på nei-siden.

- Vi har lovet det amerikanske folk at vi skal eliminere Obamacare og erstatte denne ødeleggende loven. I morgen går vi videre, sa Ryan ifølge The Washington Post natt til fredag, norsk tid.