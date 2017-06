- Trump trekker USA ut av Paris-avtalen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): En rapport som FNs miljøprogram utarbeidet i november, fastslår at temperaturen på kloden ligger an til å stige med mellom 2,9 og 3,4 grader dette århundret.

Dette vil føre til flere ekstreme stormer, lengre tørketider og en økning i havnivået.

Verdensbankens analyser konkluderer med at dette vil sette 1,3 milliarder menneskeliv i fare og kunne koste det internasjonale samfunnet 158 tusen milliarder innen 2050.

Derfor har det vært enorm spenning rundt hva USAs president Donald Trump skulle si når han skrittet ut i Rosehagen utenfor Det hvite hus i Washington torsdag klokken 15 lokal tid, 21 norsk tid.

Vil USA bli værende i Paris-avtalen, hvor alle land unntattSyria og Nicaragua forplikter seg til å begrense den globale oppvarmingen til to grader, eller vil USA trekke seg ut?

CNNs politiske reporter Jim Acosta melder ved 20.30-tiden at Trump har informert Kongressen om at han trekker USA ut av Paris-avtalen.

President Trump har flere ganger uttalt seg kritisk til global oppvarming.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. november 2012

Ice storm rolls from Texas to Tennessee - I'm in Los Angeles and it's freezing. Global warming is a total, and very expensive, hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. desember 2013

NBC News just called it the great freeze - coldest weather in years. Is our country still spending money on the GLOBAL WARMING HOAX? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. januar 2014

Snowing in Texas and Louisiana, record setting freezing temperatures throughout the country and beyond. Global warming is an expensive hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. januar 2014

Give me clean, beautiful and healthy air - not the same old climate change (global warming) bullshit! I am tired of hearing this nonsense. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. januar 2014

This very expensive GLOBAL WARMING bullshit has got to stop. Our planet is freezing, record low temps,and our GW scientists are stuck in ice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. januar 2014

Arbeidsplasser



Det er også verdt å merke seg at det er lite å tjene på å stå utenfor. I framtiden ligger det flere arbeidsplasser i fornybar energi enn i fossil energi.

- I India ser de på dette som en fantastisk mulighet til å få millioner av nye arbeidsplasser som India trenger, og skape økonomisk framgang samtidig ved å gå inn i den grønne økonomien. I USA er det nå 70.000 jobber i kullindustrien og 400.000 jobber i solindustrien. Alle vet hvor veksten kommer i framtiden, sa FNs miljøsjef Erik Solheim nylig til Nettavisen.

- De som ønsker flere arbeidsplasser og de som ønsker en grønnere framtid, kan gjøre akkurat det samme, konkluderte han.

Kina inntar lederrolle

Kina har bestemt seg for å investere 3000 milliarder kroner i fornybar energi innen 2020, noe som blant annet innebærer en gigantisk satsing på sol- og vindenergi.

Dette er selvfølgelig en helt nødvendig satsing for Kina, som har det desidert største utslippet av drivhussgasser i verden.

Klimasatsingen vil gjøre Kina til en stormakt innenfor en av verdens raskest voksende industrier. Man forventer at satsingen vil skape over 13 millioner arbeidsplasser.

I takt med at etterspørselen etter fossil energi faller og etterspørselen etter ren energi stiger, risikerer USA å tape arbeidsplasser til Asia også innenfor denne industrien.