ANNONSE

OSLO (NTB, Nettavisen): USAs president Donald Trump trekker USA ut av Parisavtalen, ifølge nyhetsnettstedet Axios.

To kilder med direkte kjennskap til Trumps beslutning opplyser til Axios at han trekker USA ut av Parisavtalen.

Kan ta opptil tre år

Miljødirektoratet EPAs sjef Scott Pruitt leder et utvalg som skal utarbeide detaljer om hvordan USA skal trekke seg fra avtalen, ifølge kildene. Et alternativ som de nå vil vurdere, er om hvorvidt USA skal trekke seg fullt ut av avtalen, en formell prosess som kan ta opptil tre år.

Ikke bekreftet



Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om beslutningen. Trump har imidlertid kommentert saken på Twitter og sier han har tatt en beslutning og at han vil gjøre denne kjent i løpet av de nærmeste dagene.

«MAKE AMERICA GREAT AGAIN!», føyer han til - med store bokstaver.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. mai 2017

Hvis det som Axios nå melder er korrekt, betyr det at Trump trosser et stort flertall i USAs befolkning, flere nære medarbeidere, og store deler av resten av verden. Samtidig betyr det at han er i ferd med å oppfylle et av sine valgløfter. Før Trump ble president, lovet han å «kansellere» Parisavtalen.

Vitset om klimaendringer



Trump har tidligere gjort narr av påstandene om global oppvarming og klimaendringer og vitset om dette på sin Twitter-konto. I 2012 hevdet han at global oppvarming var et påfunn fra kineserne for å gjøre amerikansk industri mindre konkurransedyktig.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. november 2012

Når det har vært kaldt har han flere ganger etterlyst «global warming» i Twitter-meldinger.

It's really cold outside, they are calling it a major freeze, weeks ahead of normal. Man, we could use a big fat dose of global warming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. oktober 2015

Miljødirektoratet EPAs sjef Scott Pruitt leder et utvalg som skal utarbeide detaljer om hvordan USA skal trekke seg fra avtalen, ifølge kildene. Et alternativ som de nå vil vurdere, er om hvorvidt USA skal trekke seg fullt ut av avtalen, en formell prosess som kan ta opptil tre år.

Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om beslutningen. Trump har ikke uttalt seg ennå, men han har på forhånd varslet at en beslutning blir tatt denne uken.

Hvis det som Axios nå melder er korrekt, betyr det at Trump trosser et stort flertall i USAs befolkning, flere nære medarbeidere, og store deler av resten av verden. Samtidig betyr det at han er i ferd med å oppfylle et av sine valgløfter. Før Trump ble president, lovet han å «kansellere» Parisavtalen.

I Stortingets spørretime onsdag var USA og Parisavtalen tema.

Statsminister Erna Solberg påpekte at Trump er mindre opptatt av multilaterale avtaler.

– Trump har ikke sagt så mye om bærekraftmålene. Men på internasjonal handel og Parisavtalen opplever vi at de stiller noen større spørsmål, og Parisavtalen har de ikke bestemt seg for hva de gjør med enda. Det svekker jo det internasjonale samarbeidet, sier Solberg.

Hun mener dermed det blir viktig at Norge bidrar til å bygge opp internasjonalt samarbeid «andre steder».

Parisavtalen ble vedtatt på klimatoppmøtet i Paris i 2016. Den slår fast at den globale oppvarmingen bør holdes godt under 2 grader, og helst begrenses til 1,5 grader.

I Parisavtalen forplikter nesten alle verdens land seg til å begrense utslippene av klimagasser.

Les også disse Trump-sakene:

Har du sett denne videoen?