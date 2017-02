- Trump vil bruke 450 milliarder mer på forsvar

ANNONSE

I et møte med amerikanske guvernører mandag presenterte Trump overordnede prioriteringer for statsbudsjettet for 2018.

– Det vil inneholde en historisk økning i overføringene til forsvar, sa presidenten.

Kilder i Det hvite hus sier økningen blir på 54 milliarder dollar – noe som tilsvarer over 450 milliarder kroner. USAs forsvarsbudsjett, i utgangspunktet verdens desidert største, vil dermed vokse med nesten 10 prosent.

Mens forsvaret får mer, må utenriksdepartementet og miljødirektoratet EPA belage seg på store kutt, ifølge kilder som New York Times og nyhetsbyrået AP har snakket med.Amerikansk UD og EPA må belage seg på budsjettkutt på til sammen flere titalls milliarder dollar.

Flere velferdsordninger skal kuttes, men de to store ordningene for pensjonister, Social Security og Medicare, blir ikke redusert. Dette er i tråd med Trumps valgløfter.

Samtidig skal USA bruke mindre penger på utviklingshjelp og bistand.

Prioriteringene som Trump legger fram nå, kan bli betydelig endret i løpet av arbeidet med statsbudsjettet for 2018 både innad i administrasjonen og i Kongressen. Tirsdag skal Trump tale for Kongressen og fortelle mer om sine visjoner for sin regjeringstid.

