- Trump ville tidoble USAs atomvåpenlager

NBC News melder at USAs president mislikte nedrustingen.

NEW YORK (Nettavisen): Noen få måneder før ICAN ble tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid mot atomvåpen, fortalte USAs president Donald Trump til sine forsvars- og sikkerhetssjefer at han ønsket bortimot en tidobling av stormaktens atomvåpenarsenal. Dette hevder tre av dem som var til stede under dette møtet, ifølge NBC.

Trumps kommentar kom som respons til en presentasjon han fikk se som viste at USAs lagerbeholdning gradvis er blitt redusert siden 1960-tallet, i takt med internasjonale nedrustingavtaler.

NBC skriver at Trumps rådgivere, inkludert utenriksminister Rex Tillerson, ble overrasket.

Trump ble forklart de juridiske og praktiske utfordringene ved en opprusting og hvorfor USAs nåværende militære posisjon er sterkere nå sammenlignet med at atomvåpenlageret var på det største.

Ifølge NBC News foreligger det ingen planer om opprusting nå.

Møtet ble holdt 20. juli.

«Det var like etter at møtet tok slutt at tjenestemenn som var igjen, kunne høre Tillerson kalle Trump «åndssvak»,» skriver NBC News.

Avsløringen til NBC kommer mens Nord-Korea ruster opp og president Trump har kritisert landets leder Kim Jong-un. Nord-Korea har respondert med minst like aggressiv kritikk av Trump.

USA besitter ifølge ICAN 6800 atomvåpenhoder, mens Russland har 7000. Frankrike har 300, Kina 270 og Storbritannia 215. Det er uvisst hvor mange Nord-Korea har, men ifølge ICAN er det trolig under 10.

President Trump svarer på sin side med å true med å frata NBC lisensen til å drive en TV-kanal, noe som teknisk sett ikke engang er mulig, ettersom den føderale kommunikasjonskomiteen ikke direkte lisensierer kanaler.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

«Falske NBC News diktet opp en sak om at jeg ønsket en «tidobling» av USAs atomvåpenlager. Ren fiksjon, diktet opp for å nedverdige. NBC = CNN», skriver Trump på Twitter.

