- Trumps rådgivere var i konstant kontakt med Russland under valgkampen

NEW YORK (Nettavisen): «Høytstående rådgivere tett på daværende presidentkandidat Donald Trump var i konstant kommunikasjon under valgkampen med russere kjent for amerikansk etterretning», skriver CNN, og henviser til flere nåværende og tidligere kilder i amerikansk etterretning og justisvesen.

«Telefonlogger og avlyttede samtaler viser at medlemmer av Donald Trumps valgkampapparat og andre Trump-forbindelser hadde gjentatte ganger kontakt med høytstående russiske etterretningsoffiserer i året før valget», skriver The New York Times og henviser til fire kilder som enten er nåværende eller tidligere ansatte i amerikanske myndigheter.

Mye røyk - ser vi snart ild?

Nyheten slår ned som en bombe her i USA natt til onsdag. Ikke fordi det er overraskende, men fordi det har potensial til å ramme president Donald Trump hardt.

Trump oppfordret som kjent under valgkampen russisk etterretning til å hacke seg inn på PC-en til sin motstander Hillary Clinton. Og tirsdag gikk Michael T. Flynn av fra sin stilling som Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet fordi han ikke snakket sant da han hevdet at han ikke diskuterte sanksjoner under en samtale med Russlands USA-ambassadør før han hadde lov til dette, altså før Trump inntok Det hvite hus.

Amerikanske etterretningsbyråer har tidligere konkludert med at Russland sto bak hackingen av Demokratenes toppledere under valgkampen, en hacking som førte til at det ble offentliggjort opplysninger som var til skade for Demokratene og følgelig til nytte for Republikanerne.

Tre av kildene til The New York Times opplyser at informasjonen om kontakten mellom russere og folk i Trumps nærmeste krets ble kjent for amerikansk etterretning omtrent på samme tid som de oppdaget bevisene for at Russland hacket Demokratenes nasjonalkomité.

Etterpå har etterretningen i USA forsøkt å finne svar på hvorvidt Trump-leiren sammensverget med russerne om hackingen og andre måter å påvirke det amerikanske presidentvalget på. Så langt har de ikke sett bevis for en slik sammensvergelse.

«Samtalene som er fanget opp, er likevel alarmerende for amerikansk etterretning og justisvesen på grunn av det store antallet som kom rundt den tiden hvor Trump snakket varmt om Russlands president Vladimir Putin», skriver The New York Times.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg på Twitter.

- Dette er absurd

Kildene opplyser at kommunikasjonen inkluderer folk utenfor Trumps valgkampapparat også, i form av andre forbindelser til Trump. På russisk side skal kontakten også ha inkludert medlemmer av russiske myndigheter utenfor etterretningsbyråene.

Kildene uttaler seg anonymt fordi etterforskningen fremdeles pågår og er hemmeligstemplet.

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort trakk seg under valgkampen da det kom fram at han hadde mottatt penger for å drive ulovlig lobbyvirksomhet for russiskvennlige ukrainske politikere. Han tilbakeviser opplysningene til The New York Times.

- Dette er absurd. Jeg har ingen anelse om hva dette gjelder. Jeg har aldri bevisst snakket med russiske etterretningsfolk, og jeg har aldri vært involvert i noe med russiske myndigheter eller Putins administrasjon eller noe annet som er under etterforskning i dag, sier Manafort til The Times.

Mange av Trumps bekjente har gjort forretninger i Russland, påpeker The New York Times, som legger til at det ikke er uvanlig at man da kommer i kontakt med fremmede etterretningsoffiserer.