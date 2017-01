- Tusenvis av fattige kvinner vil dø som følge av Trumps presidentordre

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Nicholas Kristof har vunnet Pulitzer-priser for sin dekning av Tiananmen Square og folkemordet i Darfur. Han har skrevet en rekke bøker, bodd på fire kontinenter og besøkt over 150 land, han har over 1,9 millioner følgere på Twitter og over 600.000 følger ham på Facebook.

Han er, som du sikkert forstår, en av USAs viktigste journalister.

Han er også rasende på Donald Trump, landets nye president.

«Trumps krig mot kvinner starter», skriver han i sin kronikk hos The New York Times torsdag.

- Det høres kanskje krast ut, men president Trumps nye handlinger overfor kvinners helse vil koste kvinner liv verden rundt. Jeg har sett for mange jenter og kvinner dø unødvendig på grunn av forordninger som applauderes av glisende menn i dresser. Så jeg skrev denne kronikken mens jeg var rasende, forteller Kristof når han introduserer kronikken gjennom sitt nyhetsbrev.

Millioner marsjerte

Etter at over 3,2 millioner mennesker deltok i kvinnemarsjer sist lørdag, svarte Donald Trump med å signere en presidentordre som vil avskjære tilgangen til prevensjon for et enormt antall kvinner, spesielt i Afrika.

Saken fortsetter under.

Trump har nemlig gjeninnført den såkalte «Mexico City-politikken», som blokkerer bruken av statlige midler til støtte for veldedige organisasjoner som utfører eller promoterer abort.

- Dette vil begrense tilgangen til kreftundersøkelser og kanskje også undergrave vaksinearbeid. Konsekvensen er at tusenvis av fattige, sårbare kvinner vil dø. Trump trodde antagelig at denne politikken ville redusere antall aborter, og dermed være «pro-liv», men faktum er at dette er en «pro-død» som faktisk øker antall aborter og dødsfall blant kvinner, skriver Kristof.

- Flere graviditeter



Veldedige organisasjoner som Marie Stopes International og Planned Parenthood International vil miste støtte til sitt arbeid i fattige land. Begrenset tilgang til prevensjon vil føre til flere graviditeter, som igjen vil føre til flere dødsfall. Dette viser forskning som Stanford-universitetet gjorde etter at George W. Bush-administrasjonen førte en lignende politikk.

Marie Stopes International anslår ifølge Kristof at konsekvensen vil bli at om lag 6,5 millioner kvinner vil bli gravide uten å ha planlagt dette, at det blir 2,2 millioner aborter og at 21.700 kvinner vil dø under graviditeten eller fødselen.