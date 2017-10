- Tyrkia under Erdogan hører ikke hjemme i EU

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sier at Tyrkia går fra det ene feilgrepet til det andre og at landet ikke hører hjemme i EU.

Tyrkias forhold til Europa er en av hovedsakene under EU-toppmøtet som ble innledet i Brussel torsdag ettermiddag.

Under ankomsten til rådsbygningen dreide de fleste kommentarene seg om den akutte Catalonia-krisen, men noen sa også sin mening om Tyrkia, blant dem Løkke Rasmussen. Han la ikke fingrene imellom.

– Det Tyrkia vi ser utfolde seg under Erdogans styre, det er et Tyrkia som ikke hører hjemme i EU. Det er ikke et realistisk perspektiv å ha at Tyrkia på et eller annet tidspunkt skal bli medlem. Det er ingen grunn til å innbille noen det, sa Løkke Rasmussen.

Full stopp

Danmark ser helst at forhandlingene med Tyrkia stanses så snart som mulig, men Løkke Rasmussen innser at det ikke er støtte blant medlemslandene for å gå til et slikt skritt. Det er bare Østerrike som har uttalt seg like klart som Danmark.

– Uansett håper jeg vi får en god debatt om hva som må skje i Tyrkia for at vi for alvor skal komme i gang igjen med forhandlingene, sier den danske statsministeren.

Også Tysklands statsminister Angela Merkel kom inn på Tyrkia i sine kommentarer i forkant av toppmøtet.

– Utviklingen for de demokratiske verdiene i Tyrkia har vært svært negativ. Tyskere er blitt pågrepet, og hele den tyrkiske rettsstaten beveger seg i feil retning. Det er svært bekymringsfullt, sa Merkel.

Stans i pengestrømmen

Hun ser gjerne at EU kutter i den spesielle tilskuddsordningen som potensielle medlemsland får fra felleskassen i Brussel. Men Tyskland vil ikke røre de midlene som EU har forpliktet seg til å gi Tyrkia som motytelse for tyrkiske bestrebelser på å stanse flyktningstrømmen fra Syria til EU-området.

Til tross for kritiske uttalelser vil både Merkel og Løkke Rasmussen ha et godt naboforhold til Tyrkia.

– Vi skal ikke vende Tyrkia ryggen. Tyrkia ligger der det ligger. Vi har en avtale med tyrkerne som bidrar til å holde styr på flyktningstrømmen, og vi er partnere i NATO, sier den danske statsministeren.

Forholdet til Tyrkia sto på dagsordenen for middagen torsdag kveld, men det var ikke ventet nye, konkrete vedtak. I utkastet til slutterklæring heter det bare at saken «er blitt drøftet».

(©NTB)

Mest sett siste uken