- USA trekker seg ikke fra Iran-avtalen

President Donald Trump ønsker imidlertid endringer i avtalen. Nå gir han Kongressen 60 dager på å ordne opp.

NEW YORK (Nettavisen): The Washington Post melder fredag at USAs president Donald Trump vil be kongressen om å vurdere Iran-avtalen og enten legge inn forutsetninger som «enten vil styrke avtalen eller føre til dens sammenbrudd».

CNN rapporterer at Trump har konkludert med at Iran ikke har innfridd kravene som stilles i avtalen, og at Trump nå gir Kongressen 60 dager på å bestemme veien videre.

Trump har gjentatte ganger omtalt Iran-avtalen som svak og urettferdig for USA. Samtidig har de fleste av hans rådgivere innenfor nasjonal sikkerhet argumentert for at USA er best tjent med å holde seg til avtalen.

- Litt senere i dag skal jeg holde en tale om Iran. Jeg tror dere vil finne den svært interessant, sa Trump fredag formiddag, i en tale til konservative velgere under et arrangement i Washington.

Å trekke USA ut av Iran-avtalen, var et av Trumps valgkampløfter.

Iran-avtalen ble inngått mens Barack Obama var president i USA. Den innebærer at økonomiske sanksjoner overfor Iran ble strøket etter at inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) bekreftet at landet hadde begrenset sitt atomprogram.

Avtalens hovedmål er å hindre at Iran utvikle atomvåpen. Iran har på sin side hevdet at landet kun ønsker å utvikle atomenergi for fredelige formål som strømproduksjon.

Russland advarer ifølge NTB president Trump mot å trekke seg fra atomavtalen. Konsekvensen vil bli en kraftig forverring av situasjonen og dessuten ramme arbeidet med å hindre spredning i andre deler av verden, mener Dmitrij Peskov, som er talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

