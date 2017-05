- Valgpåvirkningen må ha overgått Russlands villeste forventninger

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Under Senatets høring om Russlands innblanding i presidentvalget i USA i 2016, vitnet mandag både James Clapper, tidligere direktør for nasjonal etterretning i USA, og tidligere fungerende justisminister Sally Yates.

Clapper konkluderte i sitt vitnemål med at Russlands forsøk på å påvirke valget i USA var vellykket.

- Russlands forsøk på å påvirke valgkampen i 2016 er deres mest vellykkede forsøk siden 1960-tallet med tanke på å forstyrre og påvirke vårt valg. De må gratulere seg selv for å ha overgått sine villeste forventninger, sa Clapper.

- USA må reagere

Han mener at Russland etter dette er blitt oppmuntret til å satse ytterligere på valginnblanding i fremmede land etter suksessen med presidentvalget i USA.

Clapper var direktør for nasjonal etterretning fram til november 2016, og var dermed leder for forbundet som inneholder 16 etterretningsbyråer.

James Clapper: Russia's goal was to demean Clinton and help Trump https://t.co/CUXQPMP28o — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 8. mai 2017

Nå mener Clapper at USA må reagere.

- Hvis det noen gang har vært et høyt skrik om årvåkenhet og handling mot en trussel til selve grunnlaget i vårt demokratiske, politiske system, er denne episoden nettopp det. Jeg håper at det amerikanske folk innser alvoret i denne trusselen og at vi sammen motarbeider dette før det ødelegger demokratiet vårt, la Clapper til.

Han fastslo at Russlands mål var å svekke Hillary Clinton og hjelpe Donald Trump.

Trump vant presidentvalget i november.

- Flynn risikerte utpressing

Yates fortalte i sitt vitnemål at hun advarte Det hvite hus’ sjefsjurist Don McGahn om at Michael Flynn, som var president Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet, var i en posisjon hvor han kunne bli utsatt for utpressing fra Russland.

- Vi startet møtet med å fortelle ham at det var presseoppslag med uttalelser fra visepresidenten (Mike Pence, red. anm.) og andre som berørte handlinger Flynn var involvert i, som vi visste ikke var sannheten. Visepresidenten kom med informasjon til det amerikanske folk som vi visste var falsk, sa Yates.

Flynn fikk sparken av Trump etter at The Washington Post avslørte at den tidligere generalen hadde løyet til visepresident Mike Pence.

General Flynn hevdet at han ikke diskuterte USAs sanksjoner mot Russland med Russlands ambassadør i USA, noe The Washington Post avslørte at han faktisk gjorde.