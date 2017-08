- Varebil har kjørt ned folk i Barcelona - minst to skal være drept

Skadeomfanget er ukjent, men mange mennesker skal være skadd, og den antatte gjerningspersonen rømte fra stedet til fots. Politiet mener det er en terrorangrep.

Artikkelen oppdateres.

Flere spanske medier, deriblant El Pais, melder om at en lastebil har kjørt ned mange mennesker i Barcelona. Hendelsen skal ha skjedd i den populære shoppinggaten La Rambla.

Ifølge Sky news har spansk politi slått fast at det er en terrorhandling. De melder også om at minst to personer skal være drept.

Ifølge britiske BBC opplyser politiet i Spania om at flere også er skadd i hendelsen. Politiet oppfordrer alle til å holde seg unna åstedet.

Er du i Barcelona? Kontakt Nettavisens journalist på mail, eller ring oss på tipstelefonen 02060.

Bilder og videoer på Twitter viser mennesker som rømmer fra stedet like etter hendelsen skal ha skjedd. Bildene viser også et massivt politioppbud og både brannmannskaper og helsepersonell har rykket ut til stedet.

Bilder som vises på spanske TV-kanaler viser også mange skadde som ligger på bakken.

Politiet har fått stengt alle togstasjoner og undergrunnstopp i nærområdet, melder Sky News.

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Over ti utrykningskjøretøyer er på stedet, og skadde mennesker får behandling av helsepersonell ved åstedet for hendelsen.

Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke kjent, men området ved La Rambla er evakuert.

#BREAKING: a van has crashed into a crowd of people in Barcelona's city centre pic.twitter.com/Ekkx8E3M4U — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 17, 2017

Video shows panic after truck collided with pedestrians on Barcelona's Las Ramblas (via @jordipc) pic.twitter.com/WHcM6BqzIG — Julian Druker (@Julian5News) August 17, 2017