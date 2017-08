Nå vil utenriksminister Børge Brende ha en internasjonal hjelpeaksjon i Afrika, lik Marshallhjelpen til Europa etter krigen.

Hittil i år har noe over 100.000 migranter tatt sjøveien fra Afrika til Europa.

- Hvis ikke vi lykkes med å skape muligheter for den oppvoksende generasjonen i Afrika, vil den humanitære krisen og dermed migrasjonspresset bare øke. Det vi har sett til nå er i så fall bare toppen av isfjellet, sier utenriksminister Børge Brende til Dagens Næringsliv.

Nå vil han ta initiativ til en internasjonal krisepakke til Afrika, lik den USA ga til Europa etter Andre verdenskrig. Hvis ikke det skjer, tror han at flere hundre millioner arbeidsløse afrikanere vil ta seg inn i Europa i årene som kommer.

- Det haster. Det er over en milliard mennesker i Afrika i dag. I 2050 vil det være nærmere to milliarder. Hvis barn og unge ikke får muligheter til utdannelse, jobb og en fremtid, er det ikke bare et afrikansk problem - det er et kjempeproblem for oss alle, sier han.