- Vi kjempet mot IS, og dette er takken?

– Vi kjempet mot IS på vegne av verden. Vi fikk støtte fra Europa og USA for å bekjempe terroren. Er dette takken?

Det spør den kurdiske, tidligere peshmerga-krigen til Aftenposten.

For kort tid siden var han soldat i peshmerga-styrken fra Kirkuk som kjempet mot IS. Nå er han på flukt fra byen sin, etter at irakiske styrker har angrepet byen.

– Folk var redde for at de ville halshugge våre barn og voldta kvinnene, sier Shaxwan Ghalib Jalal.

Tatt Kirkuk



Fredag uttalte irakiske myndigheter at styrkene deres hadde gjenvunnet kontroll over alle de omstridte territoriene nord i Irak som ligger utenfor det kurdiske selvstyreområdet.

Områdene ble gjenerobret fra kurderne som en del av en «opprydningsoperasjon» etter en kontroversiell folkeavstemning om kurdisk uavhengighet fra Irak.

Regjeringsvennlige styrker innledet denne uka en offensiv mot den oljerike Kirkuk-provinsen og drev peshmerga-militsen ut av området.

Døde



I en uttalelse fra Iraks sentralkommando heter det at to regjeringssoldater ble drept i Kirkuk-området Altun Kupri, som ble gjenerobret fredag.

En talsperson for den iranskstøttede paramilitære gruppen Hashed al-Shaabi sier tre av deres krigere ble drept i sammenstøt med kurderne i samme område.

Peshmerga-kommandør Wasta Rassoul sa fredag at 26 kurdiske krigere ble drept mens ytterligere 67 ble såret i de intense kampene.

- Ikke en del av Kurdistan



Iraks regjering har fastholdt at Altun Kupri ikke er en del av det kurdiske selvstyreområdet, og viser til at kurderne tok kontroll over byen da IS jaget regjeringsstyrkene ut av Nord-Irak i 2014.

Den kurdiske nettavisen Rudaw hevder at den kurdiske peshmerga-militsen kun slo tilbake mot de irakiske styrkenes forsøk på å ta kontroll over området.

