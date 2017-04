– Britisk etterretning varslet om Trumps Russland-bindinger

ANNONSE

Det er GCHQ, Storbritannias etat for signaletterretning, som varslet sine amerikanske kollegaer om kontakt mellom apparatet rundt USAs nåværende president og russisk etterretning. Informasjonen ble gitt som en del av en rutineutveksling, skriver den britiske avisen. I mars bekreftet FBI at den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trumps valgkampstab etterforskes.

Etter de første rapporteringene i 2015 skal flere vestlige byråer ha meldt ifra om lignende aktivitet., oppgir avisens kilder.

GCHQ fikk for øvrig stor oppmerksomhet rettet mot seg da Fox News' gjestekommentator Andrew Napolitano nylig hevdet at etterretningstjenesten hadde bistått i å avlytte Trump under valgkampen. Napolitano ble senere tatt av lufta.

Forholdet mellom USA og Russland er for tiden på et historisk lavt nivå, uttalte president Trump onsdag. Én av årsakene er Russlands støtte til Syrias president Bashar al-Assad.

(©NTB)