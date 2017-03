ANNONSE

Det opplyser etterforskningskilder til nyhetsbyrået AFP.

Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siket for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha betalt flere hundre tusen euro lønn til kona Penelope og til deres barn for arbeid de angivelig skulle ha utført for ham.

Men hva slags arbeid de har utført, er det ingen som kan vise til.

Han kommer ikke til å trekke seg fra valgkampen.

– Jeg har ikke blitt behandlet på en rettferdig måte. Jeg gir ikke opp, jeg trekker meg ikke, sa Fillon i en kort kunngjøring onsdag.

Fillon slo fast at han ikke har gjort noe galt, og at han kan bevise det. Han mener å ha blitt utsatt for løgner.

Fillon innkalles til dommeravhør 15. mars.

