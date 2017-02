– FNs sikkerhetsråd stemmer over Syria-sanksjoner

ANNONSE

Resolusjonsforslaget er fremmet på bakgrunn av anklager om at Assad-regimet i Damaskus har brukt kjemiske våpen.

Russland har kunngjort at de vil bruke vetoretten sin under avstemningen, noe landet har gjort seks ganger tidligere når Sikkerhetsrådet har stemt over forslag om sanksjoner mot Syria.

Russland er en av Assad-regimets nærmeste allierte.

(©NTB)