Meningene er delte i det republikanske partiet etter meldingene om at Donald Trump vil signere et nytt reformforslag som vil beskytte immigrantene under DACA.

Onsdag kveld holdt USAs president Donald Trump et møte med Demokratenes senatsleder, Chuck Schumer, og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. De to demokratene bekrefter at de under møtet kom til enighet om en ny reformavtale for programmet Trump avviklet i forrige uke.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter. Programmet har beskyttet nesten 800.000 fra å bli deportert fra landet.

– Vi har blitt enige om å beskytte DACA gjennom en ny lov snarest, og å utarbeide en avtalepakke for grensesikkerhet, bortsett fra muren, som blir akseptert av begge sider, het det i en pressemelding fra de to demokratiske lederne.

– Ingen løfter troverdige

Mens demokrater og enkelte av Trumps partifeller betegner avtalen som en seier, er flere av presidentens støttespillere og kjernevelgere kritiske til at presidenten ser ut til å snu om DACA-programmet.

Å avvikle det har vært et av Trumps valgkampløfter.

– Hvis disse meldingene stemmer, er Trumps base sprengt, ødelagt og ikke-reparerbar. Ingen løfter er troverdige lenger, skriver Steve King, Iowa-representant i Kongressen, på Twitter.

At Trump forhandler med demokratene, faller heller ikke i smak hos høyrefløyen i presidentens tilhengerskare. Den høyrevridde nettsiden Breitbart, som drives av tidligere Trump-strateg Steve Bannon, kjører tittelen «Amnesty Don», og anklager presidenten for «å ha gitt fullstendig etter».

Det Trump-vennlige nyhetsankeret i Fox News, Sean Hannity, langer på sin side ut mot republikanerne i Kongressen.

– Svake republikanere har sviktet velgerne. De ville at Trump skulle mislykkes, og har dyttet ham i retning av politisk selvmord, skriver han.

Ikke enig

Det hvite hus har også bekreftet at DACA-programmet var en del av Trumps samtaler med Schumer og Pelosi. Meldingene om at presidenten godtok en avtale der muren var ekskludert, ble imidlertid tilbakevist.

– Mens DACA og grensesikkerhet ble diskutert, så ble det ikke enighet om ekskludering av muren, skriver Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders på Twitter.

Schumers egen kommunikasjonsdirektør, Matt House, svarte Sanders kort tid etter på samme medieplattform:

– Presidenten gjorde det klart at han ville fortsette å jobbe for en avtale om muren, bare ikke i denne avtalen.

Seks måneder

I forrige uke opphevet Trump DACA-programmet som tidligere president Barack Obama innførte i 2012.

Avviklingen vil tre i kraft om seks måneder. Det er for å gi Kongressen handlingsrom til å utarbeide reformforslag, hvis den skulle ønske det. Så langt har 19 amerikanske delstater valgt å gå til søksmål mot Trumps beslutning om å avvikle programmet.

Ifølge Washington Post ligger et lovforslag fra den demokratiske senatoren Richard Durbin og den republikanske senatoren Lindsey O. Graham allerede på bordet. Den ventes imidlertid å omfatte langt flere illegale innvandrere enn de rundt 800.000 som var beskyttet av DACA.

Dette kan bety mer motstand fra republikanere, og det ventes at forhandlingene i Kongressen blir tøffe.

