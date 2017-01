– Istanbul-terroristen er trolig uigur

ANNONSE

Mannen som sto bak terroraksjonen mot en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, der 39 mennesker ble drept, tilhører trolig Kinas muslimske uigur-minoritet, sier Tyrkias visestatsminister.

Kaynak ønsket ikke å si noe mer om gjerningsmannens nasjonalitet. Onsdag opplyste tyrkiske myndigheter at de hadde identifisert mannen.

Bilde fra politiet skal vise den hovedmistenkte i massakren i nattklubben Reina nyttårsaften.

Ifølge visestatsminister Veysi Kaynak tror tyrkiske sikkerhetsstyrker at de vet hvor mannen gjemmer seg, skriver Reuters.

– Områder der han kan ha gjemt seg er identifisert. Sikkerhetsstyrkene våre leter nå i deler av Silivri, sier Kaynak i et intervju med kringkastingsselskapet A Haber. Silivri er et område vest for Istanbul.

Visestatsministeren beskriver gjerningsmannen som spesialtrent og medlem av en terrorcelle.

Kaynak utelukker ikke at gjerningsmannen kan prøve å forlate Tyrkia, men han sier det er sannsynlig at sikkerhetsstyrker finner ham før den tid.

Fakta: Fakta om uigurene

* Tyrkisk-tatarisk, muslimsk folkegruppe som hovedsakelig bor i den autonome regionen Xinjiang i det nordvestre Kina. * Utgjør 8,3 millioner av Xinjiangs 19 millioner innbyggere. * Kinesiske myndigheter har bidratt til at antallet hankinesere i området har økt til over 8 millioner de siste 60 årene, noe som har ført til sterke konflikter med den muslimske befolkningen. * Den internasjonale kampen mot terror og Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har medført en forverring for uigurene og en rekke pågripelser. * Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter aksjonert mot det de kaller uiguriske separatister og hevder at dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror. (Kilder: Landinfo, NTB, Wikipedia)