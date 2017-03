Her er russiske styrker utenfor et feltsykehus like ved Aleppo. Nå har russiske jagerfly ved en feiltagelse bombet USA-støttede styrker i Syria. Foto: George Ourfalian (AFP)

– Russiske fly bombet USA-støttede styrker i Syria

Russiske jagerfly skal ved en feiltakelse ha bombet USA-støttede styrker i Syria, opplyser en amerikansk general.