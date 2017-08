– USA åpen for samtaler med Nord-Korea

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier at USA er åpen for å ha nedrustningssamtaler med Nord-Korea.

– Vi er fortsatt interessert i å ha en dialog med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Men vi venter fortsatt på tegn på interesse fra Pyongyang, sa Tillerson tirsdag.

Uttalelsen kom etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un tidligere samme dag sa at han vil vente med å gi ordre om å skyte raketter mot stillehavsøya Guam.

Guam ligger i Mikronesia og er amerikansk territorium. USA har flere militærbaser der med nærmere 6.000 soldater.

- Dum og tåpelig oppførsel

Den nordkoreanske lederen sier at før han eventuelt gir ordre om en rakettoppskyting, vil han «se litt mer på amerikanernes tåpelige og dumme oppførsel».

Det statskontrollerte nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA siterer Kim på at dersom USA fortsetter «sine uforsvarlige handlinger på Koreahalvøya», vil Nord-Korea gjennomføre sine planer.

Sikkerhetsmyndigheter på Guam har uttalt at de nærmest er ekstatiske over at Kim nå har lagt planene på is.

– Roste hærens planer

Det har imidlertid aldri vært snakk om å angripe selve Guam. Nord-Korea har truet med en prøveoppskytning av fire raketter i retning den amerikanske stillehavsøya.

Rakettene skulle etter planen lande i vannet rundt øya, en hver i nord, sør, øst og vest. Den nordkoreanske lederen roste planene om å «omslutte Guam i flammer».

Han roste også Folkets hær for å ha laget en plan i tråd med partiets ønsker, og sa at USA må stanse det han kaller en arrogant provokasjon mot Nord-Korea. Han mener USA takket være «skjødesløse militære konfrontasjoner» selv er skyld i situasjonen de nå er i, ifølge KCNA.

Det er knyttet spenning til hvordan den årlige militærøvelsen for Sør-Korea og USA, som starter neste uke, vil påvirke Kims beslutning.

USA har både en marinebase og en flybase på øya, som ligger strategisk til.

Ber om fredelig løsning

EUs utenrikssjef Federica Mogherini ber myndighetene i nord avstå fra ytterligere provokasjoner som kan føre til økt spenning.

– I denne kritiske situasjonen støtter EU det diplomatiske arbeidet sammen med våre partnere med det mål å trappe ned konfliktsituasjonen og oppnå en fullstendig, verifiserbar og irreversibel atomavvæpning på halvøya med fredelige, ikke militære midler, sier Mogherini, som mener behovet for å dempe spenningen er akutt.

Også Sør-Koreas president Moon Jae-in understreker at krisen må få en fredelig løsning. Han sier også at USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke.

– Regjeringen vil sette alt inn på å hindre en ny krig på Koreahalvøya, sier den liberale presidenten, som ønsker dialog med nabolandet.

Tror ikke på snarlig krig

Til tross for den tilspissede situasjonen forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.

– Jeg har hørt folk snakke om at vi er på randen av atomkrig, men det finnes ingen etterretningsinformasjon som indikerer at vi er kommet dit, sa Pompeo. Samtidig sa han at sannsynligheten for at en atomrakett kan nå Denver, utgjør en svært alvorlig sikkerhetstrussel.

USAs president Donald Trump har vært langt skarpere i tonen. Han har blant annet lovet «ild og vrede» hvis Nord-Korea fortsetter å true landet med atomvåpen.

Nord-Korea gjennomførte sist en testoppskyting av et interkontinentalt ballistisk missil i slutten av juli. Ifølge myndighetene i Pyongyang fløy raketten 1.000 kilometer før den landet i Japanhavet.

