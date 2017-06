10 av verdens dødeligste branner

ANNONSE

Kriger og terrorangrep har kostet mange livet i banner - de fleste husker angrepet mot tvillingtårnene i New York i 2001, der 2312 mennesker mistet livet. Men flere store branner der årsaken er elektrisk eller menneskelig feil, har også kostet liv.

Her er noen av de mest dødelige brannene i høyblokker og større bygninger i nyere tid.

Pyro

I 2003 omkom 100 mennesker da en brann brøt ut i nattklubben The Station, Rhode Island. Årsaken til brannen var bruk av pyro, som tok fyr i isoleringsmaterialet som var brukt i tak og vegger rundt scenen.

I Argentina mistet 194 mennesker livet da pyro antente isoleringsskum i taket på nattklubben Republica Cromanon. Bygningen inneholdt en rekke lettantennelige materialer, og mange kom seg ikke ut ettersom seks av dørene og nødutgangene va stengt igjen med kjetting for å unngå at ikke-betalende skulle ta seg inn.

Også pyro-bruk var årsaken til brannen i nattklubben Lame Horse, Russland, der over 150 mennesker mistet livet. Rundt 300 mennesker deltok i det som var feiringen av nattklubbens åttende år.

El-feil

I 1974 begynte det å brenne i den 26. etasjer høye Jolema-bygningen i Sao Paulo i Brasil. En kortslutning i air condition-systemet i 12. etasje startet brannen, og store mengder brennbart materiale som papir, plast, elektrisk utstyr og vegger av tre, førte til at brannen raskt spredde seg. Det eksakte dødstallet ble aldri stadfestet. Et sted mellom 179 og 189 mennesker mistet livet.

I fjor omkom 36 mennesker i en brann i en lagerbygning, Ghost Ship, omgjort til et kunstnerkollektiv i Oakland. Mange av de inne i bygningen skjønte de ikke ville klare komme seg ut, og skrev meldinger til sine kjære. «Jeg kommer til å dø » og «Jeg elsker deg»var blant tekstmeldingene. Brannen er en av USAs største, og dårlig vedlikeholdt elektrisk opplegg er antatt å være delvis årsak. Arrangør og kreativ direktør for Ghost Ship, Max Harris (27), står for tiden tiltalt for uaktsomt drap.

DØDSBRANN: 36 mennesker mistet livet da det brøt ut brann i kunstnerkollektivet Ghost Ship.

Sveisearbeid

I Shanghai omkom 58 mennesker da en brann brøt ut i et 29 etasjer høy blokk i 2010. Brannårsaken var sveisearbeid som ble utført på utsiden av bygningen, og gnister hadde satt fyr på stillas som var satt opp rundt bygget.

41 mennesker døde i brannen som herjet Garley-bygningen i Hong Kong, i 1996. De to nederste etasjene, samt de øverste tre, fikk store skader. Hotellet ble pusset opp, og sveise-arbeid ble fastslått å være årsaken til at det begynte å brenne.

DISKOTEK: Et diskotet i Göteborg ble påtent i 1998; 63 mennesker mistet livet.

Påtent

Nyttårasaften 1986 startet en brann i hotell Dupont Plaza i San Juan, Puerto Rico. Brannen var påsatt av tre misfornøyde ansatte, og kostet 97 mennesker livet. Det er blant USAs verste branner med tanke på antall døde.

I 1998 mistet 63 mennesker livet da en brannstifter satte fyr på et diskotet i Gøteborg. De fleste av de til stede var i aldeen 12 til 25 år gamle. Fire gjerningsmenn i alderen 17- 19 år ble senere pågepet. De skal ha satt fyr på diskoteket, fordi de tidligere på kvelden ble nektet inngang.

Her hjemme står Skandinavian Star-brannen som en av de vstørste tragediene i vår tid. 159 mennesker døde i brannen som rammet i 1990.

