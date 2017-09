10 døde i Karibia – lange køer ut av Florida

Ekstremværet Irma er på vei mot USA.

NEW YORK (Nettavisen): Minst ett menneske har mistet livet i Anguilla på grunn av orkanen Irma, opplyser CNN. Det betyr at det totalt er ti mennesker som har omkommet i Karibia. Seks har mistet livet i Saint Martin, to på Saint-Barthélemy og én i Barbuda.

Myndighetene i Barbua anslår at 95 prosent av bygningene der er skadet eller ødelagt. Rundt halvparten av øyas snaut 2000 innbyggere er blitt hjemløse, anslår øyas statsminister.

- Det er absolutt ødeleggelse. Øya står så å si under vann. Slik det ser ut nå, er Barbuda knapt beboelig, sier Antigua og Barbudas statsminister Gaston Browne ifølge NTB.

FOTSPORENE etter Irma er tydelige på Saint Martin.

SLIK SER DET UT utenfor hotellet Mercure i Marigot på Saint Martin.

Det er fremdeles uvisst om Irma kommer til å treffe det amerikanske fastlandet, men det fryktes at orkanen kommer til Florida denne helgen.

Onsdag kveld, lokal tid, hadde om lag 31.000 mennesker evakuert Florida Keys. Myndighetene der sier til CNN at de innbyggerne som ikke evakuerer, blir igjen på eget ansvar.

Totalt er 150.000 mennesker i Florida blitt bedt om å evakuere.

Selv om ødeleggelsene på de karibiske øyene har vært forferdelige, er potensialet for ødeleggelser betydelig større dersom Irma kommer til Florida. Bare i den sørlige delen av solstaten bor det over 4,5 millioner mennesker, inkludert 2,5 millioner i Miami og omegn.

Irma er en såkalt kategori 5-orkan akkurat nå. Den regnes for å være en av de kraftigste orkanene som noensinne er målt i Atlanterhavet.

Lots of traffic on Florida's roads with evacuations underway https://t.co/UC7aXqT4Bw — Meg Wagner (@megwagner) 7. september 2017

BUTIKKHYLLENE tømmes hos Winn Dixie i Tavernier i Florida 7. september.

Et potensielt problem for Florida, er at det kun er to store motorveier som går nord og sør, nemlig I-95 på østkysten og I-75 lenger vest. Onsdag var det enorme køer nordover.

- Denne orkanen er større enn hele Florida akkurat nå. Så ta dette på alvor. Ha en plan, sa guvernør Rick Scott onsdag.

Every Floridian needs to prepare because "the cone has our entire state" in it, Rick Scott says. https://t.co/Ajf9pBE9df — Meg Wagner (@megwagner) 7. september 2017