11-åringens oppfinnelse kan redde babyliv

NEW YORK (Nettavisen): I fjor sommer døde seks måneder gamle Fern etter at hennes far glemte henne igjen i baksetet av bilen sin. Det var 35 varmegrader utendørs, men ble selvfølgelig betydelig varmere inne i den opphetede bilen i løpet av de fire timene det tok før faren våknet og husket henne.

Saken fikk oppmerksomhet her i USA, blant annet fordi faren i sin desperasjon la babyen i kjøleskapet i et forsøk på å få liv i henne.

En sånn tragedie gjør det både vondt å lese om og vondt å skrive om. Heldigvis finner det mennesker som Bishop Curry (11) her i verden, som heller retter fokuset mot hva som kan gjøres.

Behovet er stort: Siden 1994 har 804 barn dødd etter varmerelaterte illebefinnende i USA, ifølge Kids and Cars. I 55 prosent av tilfellene visste ikke foreldrene at barna var i bilen.

11 år gamle Bishop Curry beskrives som nysgjerrig av natur og ifølge faren – som også heter Bishop Curry – er han interessert i kompliserte temaer som naturkatastrofer og borgerrettigheter. Han bor dessuten i samme område som familien som mistet babyen sin i fjor – og ble veldig opptatt av den saken.

- Jeg tenkte «dette kan være min ene mulighet til å faktisk hjelpe mennesker», sier 11-åringen til NBC News.

Bishop Curry tegnet dermed en innretning som har en sensor som oppdager dersom et barn er alene i bilen. Innretningen kan plasseres på nakkestøtten.

Dersom det er varmt i bilen og en baby er alene der, vil innretningen til Curry sende et varsel både til foreldrenes telefon og til politiet, mens den samtidig blåser kald luft i retning av babyen.

Han kaller innretningen «Oasis».

- Det er som tekstmeldinger, men uten emojis, forklarer 11-åringen.

Farens reaksjon?

- Min første tanke var «Hvorfor finnes ikke dette allerede i butikkene?».

Faren jobber som ingeniør hos Toyota, som er så imponert over guttens idé at selskapet sendte både ham og faren til Michigan i forbindelse med en sikkerhetskonferanse der.

Foreldrene til babyen som døde i fjor, er blant 11-åringens støttespillere.

- De støtter meg veldig. De vil ikke at noe sånt skal skje med andre familier, sier 11-åringen.