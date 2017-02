11 påkjørt under Mardi Gras-parade

NEW YORK (Nettavisen): Minst elleve personer er skadd, og tre av dem er i kritisk tilstand, opplyser talsmann Grant Brown i Gulf Shores i Alabama ifølge CNN.

Paraden er som følge av denne hendelsen nå avlyst, forteller Brown.

De elleve som er skadd, er ifølge FOX10 News alle medlemmer av korpset «Gulf Shores High School Marching Band», og er fraktet til sykehus i Baldwin County og Pensacola.

Hendelsen inntraff rundt klokken 10.00 lokal tid, da en hvit van kjørte inn i korpset. Bilen ble angivelig ført av en eldre mann.

Det er foreløpig uvisst om dette var en ulykke eller en bevisst voldshandling.

