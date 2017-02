13 migranter kvalt i konteiner i Libya

ANNONSE

De afrikanske migrantene hadde ifølge lokale kilder vært fanget i metallkonteineren i fire dager. Tirsdag ble de dumpet utenfor et fengsel for migranter i kystbyen Khoms, skriver Den internasjonale føderasjonen for Røde Kors og Røde Halvmåne (IFRC) på sin hjemmeside.

Av de i alt 69 personene var 13 døde, blant dem ei 13 år gammel jente og en 14 år gammel gutt. Blant de overlevende er det ei fem år gammel jente.

En kvinne fra Elfenbenskysten ammer babyen sin etter å ha blitt reddet ombord på skipet til en spansk frivillig organisasjon, Proactiva Open Arms. Bildet er tatt torsdag morgen.

De overlevende hadde ulike skader, og de hadde behov for øyeblikkelig hjelp, både medisinsk og psykologisk, ifølge IFRC.

En innbygger i Khoms sier til nyhetsbyrået AFP at konteineren hadde blitt fraktet av en lastebil som var på vei til en strand i Khoms. Der var det meningen at migrantene skulle gå ombord i en båt som skulle ta dem til Europa, sier kilden, som ikke ønsker å bli navngitt.

Onsdag ble om lag 750 migranter reddet utenfor kysten av Libya i til sammen sju redningsoperasjoner. De fleste var fra land sør for Sahara.

(©NTB)