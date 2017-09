15.000 evakuert i frykt for vulkanutbrudd på Bali

Faren er fortsatt overhengende for at vulkanen Agung på Bali i Indonesia kan få sitt første utbrudd på over et halvt århundre. Tusenvis er evakuert.

15.000 beboere i landsbyene som omkranser vulkanen, har søkt tilflukt i tilfluktsrom, idrettshaller og hos slektninger, ifølge offisielle tall.

Myndighetene hevet beredskapen til høyeste nivå og beordret evakuering etter en «voldsom økning» i den seismiske aktiviteten ved vulkanen. Sist gang den hadde utbrudd – i 1963 – døde 1.100 mennesker.

En av de 80.000 innbyggerne som bor i nærheten av vulkanen, er Made Sufa. Til nyhetsbyrået AP sier han at han sammen med 25 familiemedlemmer flyktet i løpet av natten. De tok med seg så mye mat, klær, kokeutstyr og sengetøy de kunne bære og søkte ly i idrettshallen i Klungkung.

– Jeg føler sorg, jeg er trist over å dra fra landsbyen og la fire kuer stå igjen, for det er helt tomt der. Alle har dratt, sier han.

Myndighetene har sagt at ingen bør oppholde seg innenfor en radius på ni kilometer rundt krateret eller 12 kilometer nord, nordøst, sørøst eller sør-sørvest – hvor lavaen strømmer eller hvor varme askeskyer kan nå.

Utenfor disse områdene skal det ikke være noen fare.

Agung er et over 3.000 meter høyt fjell. Indonesia har omtrent 130 aktive vulkaner.

