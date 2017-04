Det er Associated Press (AP) som melder om nyheten.

Ifølge nyhetsbyrået ble den 17 år gamle jenta angrepet av hai da hun surfet med faren ved Wylie Bay Beach like utenfor Esperance vest i Australia. Haiangrepet skal ha skjedd mandag ettermiddag lokal tid.

17-åringen ble fraktet til det lokale sykehuset med kritiske skader, men livet stod ikke til å redde.

Ifølge AP har ikke politiet bekreftet hvilken type hai som angrep jenta. Wylie Bay Beach er stengt inntil videre, og politiet har bedt folk ikke oppholde seg i vannet de nærmeste 48 timene, melder lokalavisa The Esperance Express.

Esperance ligger cirka 700 km øst for Perth og er seks timer foran Norge i tid.

I gjennomsnitt de siste tiårene har under to personer dødd av haiangrep hvert år, skriver AP.

#BREAKING: A 17-year-old girl has died from her injuries, after a shark attack at Kelp Beds in Wylie Bay. #Esperance @EspExpress pic.twitter.com/kVXn9s8Aq6