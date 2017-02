17 personer klemt ihjel på fotballkamp

ANNONSE

Minst 17 fotballsupportere skal ha omkommet, og flere titalls personer skal være skadd, etter at det oppsto panikk på en fotballstadion i Angola på fredag.

Helsepersonell i landet melder om at hundrevis av supportere stormet inngangen for å se en kamp mellom to lokale lag da situasjonen oppsto, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Situasjonen skjedde på 4. januar-arenaen i byen Uige nord i det afrikanske landet.

- Folk dyttet hverandre slik at mennesker ble kvalt. Enkelte måtte løpe ut over kroppene på andre, sier Ernesto Luis, doktor på det lokale sykehuset.

Han oppplyser at 17 mennesker er drept, og 59 andre skadd etter hendelsen.