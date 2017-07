17 skutt på nattklubb i Arkansas

Saken oppdateres.

Tilstanden til en av dem som ble skutt på nattklubben Power Lounge i Little Rock er kritisk, opplyser politiet i byen til ABC News.

Ifølge politiet åpnet en eller flere ukjente personer ild under en konsert, angivelig som følge av at det oppsto en krangel blant gjestene.

Det er ikke kjent hvem som står bak skytingen, men ifølge politiet er det hele nå over og de tror ikke at det dreier seg om en terroraksjon. (©NTB)

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert.