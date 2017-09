19-åring ble innestengt i grotte i 60 timer

En 19 år gammel student i USA ble ved en feiltakelse låst inne i en grotte under en utflukt. Han overlevde tre dager uten mat og vann før han ble reddet ut.

– Jeg var svært forvirret og ganske redd, sier studenten Lukas Cavar.

– Det tok meg en stund å sortere følelsene mine og lage en overlevelsesplan.

Søndag var 19-åringen del av en nybegynnertur til Sullivan-grotten med medstudenter ved Universitetet i Indiana i USA. Grotten er stengt med en port og 19-åringen ble låst inne ved en feiltakelse da gruppen dro fra stedet.

Tenåringen hadde bare på seg kortbukse, t-skjorte og hjelm. Han hadde med seg telefon, men grotten var utenfor dekning. Han skrek de første seks til åtte timene for å forsøke å varsle noen på en vei i nærheten, skriver studentavisen Indiana Daily Student.

Hengelåsen på porten forsøkte han uten hell å dirke opp med en binders.

Han samlet vann fra grotten med sjokoladepapir han hadde i lommen og samlet det i en tom flaske. I løpet av de tre dagene slikket han også grottens vegger for å få i seg væske.

Da to av medstudentene som var med ham på utflukten dro tilbake til grotten rundt midnatt tirsdag etter at de fant ut at han var savnet, lå 19-åringen og sov.

Cavar sier at han er glad for å være i live og at han ikke har planer om noen flere grotteturer med det første. Torsdag var han tilbake på forelesninger.

