20-åring drept etter at en trekant gikk galt

BROOKLYN (Nettavisen): Natt til mandag denne uka ble en trekant avbrutt da den kvinnelige deltakeren oppdaget at seansen ble filmet av den ene mannlige deltakeren, en gutt på 20 år.

Hun skal ha blitt rasende, skriver New York Daily News.

- Diktet opp voldtekt

Trekanten ble avbrutt og kvinnen ble kjørt hjem til Staten Island av en 21 år gammel mann som også deltok i trekanten, mens 20-åringen ble igjen i leiligheten i Park Slope i Brooklyn.

Avisen skriver at kvinnen deretter kontaktet sin 24 år gamle kjæreste, som ikke deltok på trekanten, og fortalte ham at hun hadde blitt voldtatt. Politikildene til New York Daily News mener at det ikke er dekning for denne påstanden.

Hennes mannlige kjæreste og to andre personer reiste deretter til leiligheten i Park Slope, hvor de oppsøkte 20-åringen for å ta hevn for det de trodde var en voldtekt.

Omtrent samtidig ble det postet en melding på Instagram-siden til 20-åringens kjæreste, som heller ikke deltok i trekanten, som sa at «kjæresten din har dritet seg ut og vil bli tatt hånd om».

DREPT: Dette er den 20 år gamle mannen som ble knivdrept i Park Slope natt til mandag.

Overvåkningskameraer filmet de tre mennene mens de jaktet på 20-åringen i lobbyen da han forsøkte å stikke av. De innhentet ham i gangen og gikk brutalt til verks. Han skal ha blitt rammet av fire knivstikk i brystet og ett i ryggen.

20-åringen kollapset ved døren til en nabo i bygget.

- Jeg så blodet og sa til ham «Herregud, du blør!» og han svarte «De stakk meg, de stakk meg to ganger», forteller naboen, Joy Liguori, til New York Daily News.

- Jeg er så lei meg, skal han ha sagt til naboen.

Mannen ble fraktet til New York Methodist Hospital i Brooklyn, hvor han ble erklært død klokken 04.33 mandag morgen.

Gråtkvalt kjæreste

Noen timer senere kom 20-åringens kjæreste til leiligheten i Park Slope, hvor hun ble fotografert av New York Daily News mens hun gråt av fortvilelse.

«Hvorfor dro du ikke hjem? Hvorfor hørte du ikke på meg? Han bør havne i fengsel! Vil dere ta ham, er dere snille?» skal hun ha sagt høyt.

Tirsdag klokken 12.45 lokal tid ble den 24 år gamle kjæresten til kvinnen som deltok i trekanten, arrestert av politiet, melder DNAinfo.

Han har ifølge New York Daily News tilstått drapet og forklart politiet at han reagerte etter at kjæresten hans hevdet at hun hadde blitt voldtatt. Politiet har imidlertid ikke funnet noen tegn til at kvinnen ble presset til å delta, skriver Daily News.

- Jeg vil ha rettferdighet for dette. Fortell meg at dette er et mareritt! Fortell meg at jeg snart våkner, sier 20-åringens mor til avisen.