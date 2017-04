20 dømt til døden for politidrap i Egypt

ANNONSE

I august 2013, en måned etter at den egyptiske hæren avsatte Morsi, gikk sikkerhetsstyrker til aksjon mot to protestleire i Kairo der den tidligere presidentens tilhengere hadde samlet seg. Mer enn 700 ble drept i aksjonen.

Noen timer senere ble en politistasjon i Kairo-forstaden Kerdassa angrepet av en rasende folkemengde. 13 politifolk ble drept.

Et år senere dømte en domstol i Kairo 183 islamister til døden, men en ankedomstol forkastet i fjor dommen. Det skjedde etter sterke internasjonale reaksjoner. Ankedomstolen krevde i stedet ny rettssak for 149 mistenkte.

Av denne gruppen ble 20 dømt til døden mandag, opplyser en representant for rettsvesenet i landet. De øvrige vil få sin dom under et rettsmøte 2. juli.

Egyptiske domstoler har dømt hundrevis av Morsi-tilhengere til døden etter at presidenten ble styrtet, men mange har anket og vunnet nye rettssaker.

(©NTB)